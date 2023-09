Qual a causa da morte de Walewska? Boletim policial revela o que aconteceu

Morte da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira tem causado comoção nas redes sociais

A morte da ex-jogadora de vôlei Walewska tem deixado muita gente curiosa a respeito do que aconteceu. Na última quinta-feira, 21, o corpo da atleta foi encontrado no prédio onde morava, em São Paulo.

Em meio às dúvidas, a causa da morte foi revelada através de um boletim de ocorrência, realizado pela polícia durante a perícia. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública nesta sexta-feira, 22, a campeã olímpica de vôlei morreu após uma queda do 17º andar.

Conforme o documento, acredita-se que Walewska tenha cometido suicídio. O caso segue sendo investigado pelo 78º Distrito Policial, no bairro dos Jardins, na Zona Oeste da cidade de São Paulo.

Leia também: Irmão de Walewska diz que pagou todo o funeral: ''Marido não arcou com nada''

A ocorrência ainda revela que o o 17º andar do prédio é uma área de lazer e pode ser acessada por moradores apenas por meio da biometria facial. Walewska chegou ao local por volta das 16h e sua morte foi constatada às 18h09. Vale destacar que, logo após o acidente, o grupo de resgate chegou ao local e tentou reanimar a vítima, mas o óbito já havia acontecido.

RECEBEU HOMENAGEM DE AMIGA

A morte de Walewska impactou muitos fãs e amigos famosos. Em seu perfil do Instagram, a ex-jogadora de vôlei Sheilla Castro relembrou um encontro com a amiga e falou como estava triste com a notícia.

"Essa foto é do lançamento do seu livro aqui em BH, três dias após a morte da minha avó. Lembro que quando você me viu ficou feliz e surpresa por eu ter ido te prestigiar. Pois eu estava muito triste. Mas mesmo de luto jamais deixaria de participar de um momento tão importante da sua vida", escreveu.

"Walzinha, você sempre foi um exemplo para mim dentro e fora das quadras. Dor é grande demais. Agora o luto é diferente, é pela sua partida precoce. Força para toda sua família e amigos. Descanse em paz", finalizou.