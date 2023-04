Quais famosos têm irmãos gêmeos? Lista conta com Gisele Bündchen e outros; confira

Gisele Bündchen é um dos nomes famosos que possuem irmãos gêmeos

Ter um irmão é uma experiência que geralmente muda a vida de qualquer um. Quando o assunto é irmão gêmeo, a conexão e a parceria costuma ser ainda maior, e sempre diverte e encanta as pessoas ao redor. No mundo dos famosos, há nomes como Bia e Branca Feres que seguiram a mesma profissão e aparecem sempre juntas. Porém, há outras celebridades, como Gisele Bündchen, que possuem um irmão gêmeo e quase ninguém sabe.

A supermodelo Gisele Bündchen tem uma irmã gêmea chamada Patrícia. Apesar de não serem idênticas, as duas tem uma grande conexão e trabalham juntas. A irmã da top model é responsável por cuidar e gerenciar sua carreira, mesmo preferindo ficar fora dos holofotes. Além disso, elas também ficaram grávidas ao mesmo tempo.

Além dela, a apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, também possui uma irmã gêmea, porém, elas são idênticas. Ela se chama Lanza Mazza e trabalha no ramo da moda como estilista. As duas são constantemente confundidas, e a estilista já contou que isso aconteceu até em desfiles, como o Fashion Rio em 2013. No entanto, ela afirma que não se importa com a confusão.

Ainda no Brasil, o apresentador e ator Luciano Szafir também tem uma irmã gêmea. O pai de Sasha Meneghel é irmão de Priscila Szafir, uma designer de joias bastante conhecida no universo dos famosos. Apesar de não aparecer muito ao lado do irmão, ela costuma organizar grandes eventos para lançar suas coleções de acessórios e faz bastante sucesso no ramo.

Leia também:Luciano Szafir revela o que aprendeu após experiência de quase morte

No mundo dos famosos de Hollywood, o ator Rami Malek, que venceu o Oscar após interpretar o cantor Freddie Mercury nos cinemas, tem um irmão gêmeo idêntico, chamado Sami Malek. O irmão se mantém longe dos holofotes e trabalha com educação, como professor. Rami já afirmou ter trocado de lugar com Sami para cumprir alguns compromissos.

Vin Diesel, um dos protagonistas da franquia de filmes Velozes e Furiosos também tem um irmão gêmeo, Paul Vincent. Ele atua como produtor e editor de filmes e Vin já chegou a dizer que ele era bastante parecido com o colega de cena Paul Walker, que morreu em 2013. "O outro cara nessa foto também se chama Paul e, apesar dos dois serem bem parecidos, ele é na verdade meu irmão gêmeo."

CONFIRA AS FOTOS DOS FAMOSOS E SEUS IRMÃOS GÊMEOS:

Renata Vasconcellos e Lanza Mazza

Luciano Szafir e Priscila

Rami Malek e Sami Malek