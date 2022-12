Produtor nega boatos de namoro com Humberto Carrão após foto

Produtor Thales Junqueira agita as redes sociais ao mostrar foto com o ator Humberto Carrão e nega romance entre eles: 'Somos amigos'

O produtor de arte Thales Junqueira deu o que falar nas redes sociais ao mostrar uma nova foto com o ator Humberto Carrão, o cantor Caetano Veloso e a apresentadora Regina Casé. Na legenda da foto, ele chamou a comunicadora de “Nossa cupida”, o que levantou rumores sobre qual é a relação dos dois rapazes.

A foto deles repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira, 30, mas o produtor logo desmentiu qualquer boato de namoro. Em conversa com o site Hugo Gloss, ele contou que só existe amizade entre eles. “Não, claro que não estamos namorando. Somos amigos”, disse ele, que ainda explicou o motivo de ter chamado Regina Casé de 'cupida'. “A expressão 'cupida' é porque foi a Regina que apresentou a gente pro Caetano”, declarou.

Vale lembrar que Humberto Carrão está solteiro desde o fim do casamento com a atriz Chandelly Braz em agosto de 2022. Os dois ficaram juntos por dez anos.

Humberto Carrão comenta sobre a vida de solteiro e a fama de galã

Recentemente, Humberto Carrão falou com a revista Piauí e comentou sobre a repercussão do fim do casamento com Chandelly Braz. “Foi machista essa exaltação do solteiro... A coisa não é dividida da mesma forma pros dois lados. Achei que foi pouco respeitoso com o casal, principalmente, com a mulher”, comentou Humberto sobre a repercussão.

E o ator ainda opinou sobre sua fama de galã: “Não sou seduzido pelo lugar de gala, nem no trabalho nem na vida. Isso é projeção de Twitter e eu não compro”.