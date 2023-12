Priscilla faz balanço de 2023 e revela como lida com comentários após mudanças

Em entrevista à CARAS Brasil, Priscilla definiu o último ano e ainda contou como lidou com os comentários após sua mudança no visual

Priscilla (27) foi mais uma das personalidades que esteve presente no TikTok Awards na noite desta terça-feira, 12. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora fez um balanço de seu 2023 e ainda contou como lida com os comentários que recebeu após mudanças no visual.

"Estou muito realizada artisticamente e pessoalmente, foi um ano de muita plenitude", começa Priscilla . "Foi um momento muito gostoso para mim, de poder me redescobrir e me reapresentar para as pessoas também. Mudança seria a palavra."

Após ter mudado o nome artístico, o comprimento e a cor do cabelo, a artista afirma ter recebido os mais diversos comentários, desde apoio até críticas. No entanto, ela enxerga tudo de uma forma leve, e não pretende parar de trabalhar por isso.

Leia também: Ana Maria Braga revela quando pretende tirar férias: 'Junto com a família'

"Temos que ter foco, e eu sou uma pessoa muito focada. Só quero continuar fazendo o que eu tenho que fazer, independente das expectativas. Sei que muita gente está comigo, está seguindo", afirmou a cantora, que agora segue carreira no pop.

Por fim, Priscilla afirma ser usuária do TikTok e conta que já aprendeu bastante com os vídeos em seu feed pessoal. "Já aprendi muita culinária, muita receita saudável porque eu sou da alimentação saudável. Na minha for you só tem isso [risos]", finaliza.

Priscilla iniciou sua carreira no SBT como caloura mirim no Código Fama, de Celso Portiolli. Ela venceu a atração e disputou a versão mexicana do mesmo programa. Em 2005, ela estreou como apresentadora do Bom Dia e Cia com Yudi e Itala Matiuzzo.

Dois anos depois, o programa mudou de formato e passou a ser ao vivo, com jogos interativos por telefone e computador. Ela também comandou o programa Cantando no SBT ao lado de Yudi. A artista deixou a emissora em 2013 e passou a se dedicar à carreira como cantora.

CONFIRA A ENTREVISTA DE PRISCILLA À CARAS BRASIL: