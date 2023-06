Preta Gil revela conversa decisiva com o pai sobre a morte: "Estou preparada"

Preta Gil revela conversa forte; em março, cantora ficou entre a vida e a morte após complicações

Em um relato forte, a cantora Preta Gil contou que tem conversado abertamente com o pai, o ícone Gilberto Gil, sobre a morte. Segundo ela, foi necessário tocar no tema após a descoberta do câncer no intestino contra o qual a cantora luta bravamente.

"A morte é um assunto muito tabu, principalmente no Ocidente. Ninguém fala da morte. Mas eu tenho um pai que fala de uma forma natural sobre isso. Temos conversado bastante", contou ela para a revista 'Marie Claire'.

Segundo a artista, o quadro grave de septicemia que ela sofreu em março fez com que o tema surgisse. Na época, ela ficou entre a vida e a morte. "Eu realmente comecei a ver a morte de outro jeito. É uma realidade que a finitude pode chegar para mim mais rápido. Sempre tive muito medo de morrer, hoje não tenho mais. No fundo, porque sei que a morte não vai chegar agora. Mas estou preparada", disse ela.

Preta Gil disse que tem se apegado à sabedoria do pai. "De uns anos para cá, aprendi a usufruir da sabedoria do meu pai. Muitas coisas podem parecer assustadoras em um primeiro momento, mas são reveladoras e transformadoras depois."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Desabafo forte

No último final de semana, a cantora Preta Gil fez um desabafo nas redes sociais sobre como está se sentindo. “Estou bem, só não postei nada por aqui esses dias porque estou triste sim e está tudo bem. Essa tentativa de me manter forte e positiva o tempo todo pode ser tóxica”, disse ela.

E completou: “Vocês podem imaginar o quão difícil está sendo esses últimos meses, tenho que focar no meu tratamento mas às vezes é inevitável sucumbir a dor com tudo que passei na minha vida pessoal! Um dia, quando estiver mais forte, menos vulnerável, conversaremos sobre isso!”.