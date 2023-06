Preta Gil perdeu a consciência e precisou ser reanimada no hospital: "Segunda chance"

No 'Mais Você;, Preta Gil revela que perdeu a consciência após momento delicado no tratamento

A cantora Preta Gil revelou que precisou ser reanimada pelos médicos ao enfrentar uma infecção generalizada durante o tratamento contra o câncer. Ela passou por uma intercorrência grave e ficou entre a vida e a morte.

A declaração foi ao ar no Mais Você e emocionou os fãs. "Eu passei por uma septicemia que eu fui entender a gravidade só depois, quando fui voltando. Os médicos disseram: a gente te reanimou, a gente te trouxe de volta . Eu falei: então Deus me deu uma segunda chance de viver", relembrou a cantora.

Na conversa com Ana Maria Braga, ela confessou que a situação a fez questionar a própria finitude. "A gente, no ocidente, não fala, né? É uma coisa da nossa cultura, a morte é um tabu e é um assunto que não se toca".

Em outro momento da conversa, Preta Gil citou a sócia Malu Barbosa. Segundo o relato da cantora, a profissional abdicou da própria vida para cuidar de cada detalhe de seu tratamento contra o câncer.

Muito emocionada, a artista fez um "agradecimento público" à amiga ."Malu é minha sócia e ela é uma pessoa muito importante no meu tratamento. Ela abdicou. A gente tem duas empresas e ela abdicou pra cuidar de mim e isso me emociona muito. Eu queria fazer um agradecimento público à ela por todo o amor que você dedica a mim. É algo que eu não tenho como agradecer. Minha família e meus amigos te agradecem muito. É algo que eu nunca vi na vida", garantiu.

Preta Gil revela como descobriu o tumor

Ainda no programa Mais Você,Preta Gilrevelou como descobriu o câncer no intestino e os sintomas que teve. "Tive prisão de ventre durante 10 dias e minhas fezes tinham muco, sangue e tinha um formato diferente. Uma coisa que eu queria falar é que nossas fezes dizem muito sobre nossa saúde. Eu achava normal, e quando ia ao banheiro, ela ficava achatada porque meu câncer é no reto e achatava na hora de sair", afirmou.

E completou: "Tive picos de pressão alta, muita dor de cabeça e, quando fui internada, fui diagnosticada com cefaleia. Aí, um dia, estava indo ao banheiro, e vi algo escorrer pelas minhas pernas e era sangue, mas era pouco, era muito sangue. Com tudo aquilo, desmaiei, me levaram para o hospital às pressas e na primeira tomografia já apareceu o tumor. O meu câncer é relativamente grande, mas a parte maligna dele é um pólipo no meio de uma carne esponjosa".