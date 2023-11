Preta Gil aproveita dia de sol na piscina e se anima com os amigos: "Agora sim!"

Com sorrisão no rosto, Preta Gil aproveita dia de sol para curtir a piscina ao lado de seus amigos; confira os registros!

A cantora Preta Gil decidiu aproveitar o feirado prolongado desta sexta-feira, 3, para curtir um descanso com seus amigos! Através dos stories de seu Instagram, a filha de Gilberto Gil mostrou que decidiu aproveitar um dia ensolarado na piscina com quem mais ama.

De biquíni, a famosa apareceu nas redes sociais reunida com seus amigos mais próximos ao lado da piscina. Animada e com um sorrisão no rosto, ela mostrou a festa que está participando. "Com muito protetor solar, estamos aqui! Agora sim!", disse Preta em meio de risadas.

No vídeo, seus amigos apareceram de roupas de banho, enquanto curtiam um om som ambiente. O ex-A Fazenda e super colega de Preta, Gominho, também participou da festança. "Tá gostando?", perguntou a cantora. "Problemas nunca existiram", respondeu ele, com um drink na mão.

Preta Gil agradece jornalista por expor traição em rede nacional

No último dia 29, em participação do programa Altas Horas, da Globo, a cantora Preta Gil agradeceu publicamente ao jornalista que expôs a traição de seu ex-marido, o personal trainer Rodrigo Godoy. A famosa aproveitou o momento para criticar a postura de seu ex-cônjuge e expressou sua gratidão pela revelação durante sua batalha contra um câncer de intestino.

Em conversa com o comandante do programa, Serginho Groisman, Preta abriu novos detalhes sobre como descobriu a infidelidade."Tem muitas mulheres que foram traídas, que tiveram histórias piores que a minha, a minha é drástica, eu considero drástica, porque você ser traída durante um tratamento oncológico e ser exposta do jeito que eu fui”, iniciou.

“As pessoas não tiveram o menor cuidado, elas viajaram juntas e foram flagradas”, a filha de Gilberto Gil detonou a postura do ex-marido, que foi pego no flagra ao lado da ex-stylist da cantora. Em sequência, Preta agradeceu ao jornalista Leo Dias pela revelação da infidelidade no programa Fofocalizando, do SBT.

"Chego até a agradecer o Leo Dias. Nunca imaginei que um dia eu ia agradecer ao Leo Dias, gente. Porque se ele não tivesse postado o vídeo, talvez eu não tivesse o tal famigerado, falecido, traste… como eu chamo ele, gente? Enfim, talvez ele tivesse comigo ainda casado, me enganado, me traindo, me manipulando”, contou.