Preta Gil agradece jornalista por expor traição em rede nacional: “Nunca imaginei”

Durante o ‘Altas Horas’, Preta Gil detona postura do ex-marido e agradece jornalista por revelar traição durante batalha contra câncer

A cantora Preta Gil surpreendeu ao agradecer publicamente a um jornalista por expor a traição de seu ex-marido, o personal Rodrigo Godoy. Durante sua participação no programa da Globo 'Altas Horas' no último sábado, 29, a cantora criticou a postura de seu ex-cônjuge e expressou sua gratidão pela revelação durante sua batalha contra um câncer de intestino.

Durante a conversa com o comandante da atração, Serginho Groisman, Preta abriu novos detalhes sobre como descobriu a infidelidade: "Tem muitas mulheres que foram traídas, que tiveram histórias piores que a minha, a minha é drástica, eu considero drástica, porque você ser traída durante um tratamento oncológico e ser exposta do jeito que eu fui”, iniciou.

“As pessoas não tiveram o menor cuidado, elas viajaram juntas e foram flagradas”, a filha de Gilberto Gil detonou a postura do ex-marido, que foi pego no flagra ao lado da ex-stylist da cantora. Na sequência, Preta contou que a revelação do jornalista Leo Dias, que apresenta o 'Fofocalizando' no SBT, abriu seus olhos para a traição

"Chego até a agradecer o Leo Dias. Nunca imaginei que um dia eu ia agradecer ao Leo Dias, gente. Porque se ele não tivesse postado o vídeo, talvez eu não tivesse o tal famigerado, falecido, traste… como eu chamo ele, gente? Enfim, talvez ele tivesse comigo ainda casado, me enganado, me traindo, me manipulando”, ela disparou.

🚨FAMOSOS: Preta Gil agradece Léo Dias por revelar a traição que ela estava levando e chama o ex Rodrigo Godoy de “cafajeste, traste e falecido”. #AltasHoras

pic.twitter.com/CRErKyA43b — CHOQUEI (@choquei) October 29, 2023

Por fim, Preta contou que compartilha sua experiência para ajudar: “E eu não tenho vergonha de falar sobre isso não, porque eu vejo que muitas mulheres passam por isso e a gente tem que quebrar o silêncio porque a gente não precisa estar em relacionamentos tóxicos e a gente tem que falar sobre isso porque acontece diariamente!”, ela finalizou.

Preta Gil se sentiu abandonada durante tratamento:

Vale lembrar que recentemente, Preta revelou em entrevista ao 'De Frente com blogueirinha' que se sentiu abandonada pelo ex-marido durante o tratamento contra um câncer de intestino, diagnosticado em janeiro deste ano. Em meio a batalha, o casamento da cantora entrou em crise, foi quando ela começou a suspeitar da traição.

Preta Gil deu mais detalhes de como começou a ter problemas com a stylist: "Eu tinha uma relação de muita confiança com ele, então não desconfiava. Comecei a [implicar] com ela, que é uma coisa do feeling da gente, e eu comecei a ter uma rusga com ela, que ela não estava me descendo, uma intuição minha”, disse