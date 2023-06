Preta Gil abre o coração e se declara para madrasta: “Minha mamis”

Que amor! Cantora Preta Gil surpreende com linda declaração para celebrar o aniversário da madrasta, Flora Gil

A atriz Preta Gil fez uma linda declaração em suas redes sociais para celebrar o aniversário da madrasta, a empresária Flora Gil, que completa 63 anos nesta sexta-feira, 02. Na publicação, a cantora abriu o coração sobre seus sentimentos pela esposa de seu pai, o músico Gilberto Gil.

Preta escolheu uma foto recente em que aparece abraçadinha à madrasta para comemorar a data especial. Na legenda, ela demonstrou todo carinho e gratidão que tem por Flora: “Hoje é o aniversário da minha Mamis e eu só agradeço todo o amor e proteção desde os meus 5 anos de idade!”, ela iniciou a homenagem.

“Sempre fazendo tudo por nossa família! Sempre tão cuidadosa e amorosa com todos nós!!! Saúde e saúde para que possa ser feliz sendo essa mulher super especial e amada! Você é luz! Te amo infinito!!!”, Preta concluiu a declaração mostrando que só tem coisas positivas para dizer sobre a madrasta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Nos comentários, amigos e fãs da família Gil aproveitaram para desejar o melhor a Flora, que é casada com Gilberto há cerca de 40 anos: "Vida longa Flora Gil!”, escreveu um admirador. “Pelo que vi no documentário da família, ela deve ser muito especial mesmo. Parabéns", elogiou mais um. "Maraviflora", outro fã fez um trocadilho para elogiar a empresária.

Gilberto Gil fala sobre a luta de Preta Gil contra o câncer:

Em entrevista para a revista Veja, Gilberto Gil desabafou ao relembrar o diagnóstico de câncer no intestino da filha, Preta Gil: "É uma aflição ver uma menina, uma filha que nem tem 50 anos, sofrendo de uma doença apavorante. Falo com a Preta o tempo todo, com os médicos, e leio a respeito. Ela vive cercada pela família e estamos reunindo forças e propósitos para lhe dar o melhor tratamento, renovar sua disposição e sua positividade espiritual", ele abriu o coração.