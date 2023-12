Presente de Virgínia Fonseca para funcionárias gera polêmica: "Cafona"

Presente de Virgínia Fonseca para funcionárias gera polêmica nas redes sociais; muitos consideraram que ela criou momento para "ganhar likes"

A influenciadora Virginia Fonseca dividiu opiniões nas redes sociais ao presentear os funcionários de sua mansão às vésperas do Natal. É que a esposa de Zé Felipe distribuiu envelopes com dinheiro para os contratados - tudo, claro, foi filmado e publicado nas redes sociais.

No momento da surpresa, que foi exibida nesta quinta-feira, 21, a mãe de Maria Alice e Maria Flor fez a alegria dos funcionários, que vibraram com a surpresa. Assim que abriram os envelopes, eles celebraram a generosidade da loira e fizeram leques com as múltiplas notas azuis.

“Eita, como o Natal dá certo aqui”, Virginia comemorou a felicidade da equipe enquanto era aclamada como ‘Mamãe Noel’. “A gente está com um time muito bom. Sou muito grata a Deus pela vida de cada um: Saraiva, Jana, Eli, Fran, Tia Rere, Tia Vil, Tia Caca, Tia Rafa e Negão”, Virginia elencou alguns dos apelidos de sua equipe.

A gravação do momento encantou alguns fãs que elogiaram a generosidade da artista. Outros fãs consideraram o momento impróprio. Eles acusaram a influenciadora de usar os funcionários para ganhar likes.

"Gente, ninguém acha estranho isso de dinheiro fácil não!?", comentou um. "Fazem pensando menos nos funcionários e mais no engajamento. Coisa mais cafona essa necessidade de ostentar tudo o tempo todo", declarou outro. "Qual é necessidade de ficar mostrando isso?", disparou outro.

Virginia surpreende funcionários com presentes de fim de ano - Reprodução/Instagram

