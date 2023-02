Premiação e clipe: Veja cinco vezes em que Simaria exagerou no decote cavado e causou com look sensual

A cantora Simaria já deixou muita gente chocada com suas produções ousadas com o decotão em destaque

A cantora Simaria Mendes nunca escondeu o quanto adora apostar na sensualidade. Através de suas redes sociais, a artista sempre compartilhar registros ousados e deixa os seguidores babando. De lingerie, biquíni ou vestidos curtíssimos, a famosa já deixou muita gente chocada com suas produções .

Constante alvo de críticas por se mostrar uma mulher livre nas redes sociais, recentemente a sertaneja desabafou com os fãs sobre o assunto. Segundo a cantora, ela apenas está aproveitando enquanto está jovem e bonita.

"Antigamente, quando eu tava com a dupla, eu postava minhas fotos de biquíni, minhas fotos empoderadas. Todo mundo sabe que eu amo decote, adoro. Eu não vou esperar os meus peitos caírem no chão pra mostrar a vocês, tenho que mostrar enquanto está duro. Mostro agora, que está lindo, que está maravilhoso", começou.

Ela completou dizendo que a maioria dos comentários negativos vêm de mulheres: "Mas é impressionante que algumas mulheres vêm se incomodando de uma forma tão pesada com o meu corpo, que vai ficando chata" .

Confira abaixo os decotes mais ousadas e sensuais usados por Simaria Mendes:

Premiação

No ano passado Simaria foi uma das convidadas da premiação latina Premio Lo Nuestro, que aconteceu nos Estados Unidos. Para o evento, a artista usou um vestido preto vazado, que contava com amarrações e um decote poderoso. A peça ainda deixou parte das pernas da morena em destaque.

Clipe

Em 2021 a sertaneja se lançou no mercado internacional com a música No Llores Más, em parceria com Sebastian Yatra. A faixa ganhou um clipe super sensual, no qual Simaria aparece toda poderosa com vários looks quentes.

Ensaio

Ainda no ano passado, Simaria se jogou de vez na sensualidade e realizou um ensaio de pegar fogo. Usando apenas uma jaqueta e calcinha preta, ela surgiu deixando o decote visível para a câmera. O visual ainda virou destaque por conta da marquinha do biquíni.

Preto

A morena deixou os fãs babando ao compartilhar uma sequência de cliques deitada e uma cama. Usando um body preto super decotado, ela não economizou nas poses. O visual ainda ficou completo com um par de botas da mesma cor.

Viagem

Longe das redes sociais, a cantora deixou os seguidores de boca aberta ao compartilhar um cliques de uma viagem internacional. Na beira de uma piscina de borda infinita, ela surgiu provocante de biquíni e um top estampado.