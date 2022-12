Simaria amarra o corpo com vestido de fitas e pede opinião de fãs

A cantora Simaria desabafou recentemente sobre as críticas por exibir o corpo nas redes sociais

Simaria (40) inovou no look nesta quinta-feira, 01. Ela vestiu um microvestido preto, compartilhou a foto nos stories do Instagram e pediu a opinião dos fãs por meio de uma ferramenta de aprovação.

O microvestido preto sensual de Simaria tem recortes frontais e foi combinado pela cantora como uma bota acima do joelho, também com fenda, dos dedos até o joelho.

Na peça curta há um decote vibrante e algumas fitas de cetim para serem amarradas no corpo. Ousada, ela fez os laços e deixou a barriga e a cintura, visíveis.

A artista desabafou recentemente sobre as críticas que recebe por suas fotos. Pelas redes sociais, ela comparou os comentários aos elogios que homens recebem quando também expõem o corpo.

"As pessoas se incomodam o tempo todo porque posto minhas fotos. Engraçado, se um homem posta foto de sunga, sem camisa, ele é o gostosão. Mas se eu posto de biquíni, sou p*ta, vulgar, quero aparecer e estou doida. Eu sou livre, solteira, bem resolvida e não vai ser 'Zé Ninguém' que vai me impedir disso. O corpo é meu, e quem não gosta, senta e chora", escreveu ela.

Look completo da Simaria. Foto: Reprodução/Instagram

Simaria conta sobre a carreira solo: 'Vou botar pra lascar'

Simaria gravou uma entrevista no Fantástico, da Globo, para contar um pouco mais do que o público pode esperar de sua nova fase após encerrar a dupla com a irmã, Simone (38).

Ela conversou com Renata Ceribelli (57) sobre o momento atual de sua vida e também falou sobre qual será a sua nova versão nos palcos.

Ao ser questionada sobre o seu retorno aos palcos sozinha, ela contou que vai ser: “Uma mistura de Hebe Camargo, Dercy Gonçalves, Lolita Rodrigues e Nair Bello”.

Então, a artista ainda completou: “Vou botar pra lascar, galera. Quando eu voltar... Vai demorar um pouquinho, assim, que eu vou cuidar dos meus filhos, da minha saúde e tal. Mas quando eu voltar, meu amor, vocês se preparem que quatro dessa mulherada juntas, quem é que aguenta, Brasil?”.