Portela anuncia homenagem a Milton Nascimento em desfile de 2025

Portela divulgou nesta quinta-feira, 04, que o enredo da escola no carnaval de 2025 será: 'Cantar será buscar o caminho que vai dar no Sol'

A Portela revelou nesta quinta-feira, 4, o tema de seu desfile de 2025. Com o enredo "Cantar será buscar o caminho que vai dar no Sol" (referência à música Nos Bailes da Vida), a escola irá homenagear o cantor e compositor Milton Nascimento.

"Respeitando seus 81 anos de estrada, vamos ao encontro de todas as vozes de Milton Nascimento", anunciou a escola.

Milton também comemorou a notícia em seu Instagram. "É com muita emoção que aceitei o convite da Portela para que a minha história seja retratada no maior espetáculo da Terra. Em 2025, o tema dessa gigante será 'Milton Nascimento'. Que honra ser homenageado pela escola com mais títulos na história, a Majestade do Samba! Vejo vocês na avenida", escreveu o músico.

Nos comentários do post os internautas se animaram com a novidade: “Já esperando pra te ver no desfile das Campeãs em 2025!!!! Nosso Bituca, nosso Mineiro Ilustre e maravilhoso!!”, escreveu uma, “Que lindeza tudo isso. Impossível não se emocionar. Vai ser gigante, como deve ser”, declarou uma outra, “Um Gigante sendo homenageado por outra Gigante. Meu coração está explodindo de emoção”, comentou um terceiro.

Milton se aposentou dos palcos com uma turnê de despedida em 2022. A última apresentação do cantor foi no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, cidade onde nasceu o Clube da Esquina.

Em 2024, a escola de Madureira ficou em 5º lugar com o enredo inspirado no livro “Um defeito de cor”, de Ana Maria Gonçalves, que se baseia na carta de Kehinde (Luiza Mahin). O livro conta a história da luta preta no Brasil incorporada em uma mulher que enfrentou os maiores desafios para continuar viva e preservar suas heranças e raízes.

