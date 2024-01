Aos 81 anos, Milton Nascimento reaparece em vídeo raro ao lado do filho

Milton Nascimento reaparece em vídeo raro ao lado do filho; cantor comemorou a chegada de 2024 com um banho de mar

Um dos grandes gênios da música brasileira, o cantor Milton Nascimento emocionou os seguidores ao aparecer tomando um banho de mar para celebrar a chegada de 2024. O vídeo foi publicado nas redes sociais do artista.

Na gravação, ao som do clássico Tudo o que Você Podia Ser, ele surge sorridente ao lado do filho. Esta é uma raríssima aparição do artista que encerrou sua carreira no ano passado com a turnê A Última Sessão de Música.

Aos 81 anos, o artista foi enaltecido pelos fãs e seguidores. "Que lindo!Um super 2024 pra vocês", comentou um. "Milton. Você é maravilhoso. Mas seu filho que nos presenteia com essas preciosidades não fica pra trás. Só registro lindo", elogiou outro.

Recentemente, Milton Nascimentopublicou uma homenagem ao filho. Augusto Kesrouani Nascimento. O artista prestou suas homenagens no dia de aniversário de 30 anos de idade do herdeiro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milton Nascimento (@miltonbitucanascimento)

Milton Nascimento é um cantor, compositor e multi-instrumentalista brasileiro de 80 anos, nascido no dia 26 de outubro de 1942, na cidade do Rio de Janeiro. Mineiro de coração, ganhou notoriedade quando sua composição, Travessia, chegou a segunda colocação na edição de 1967 do Festival Internacional da Canção. Com 34 álbuns na carreira, o famoso já recebeu cinco estatuetas do Grammy Awards, como Melhor Álbum de Música Mundial e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo, no Grammy Latino. Ficou conhecido por formar o ilustre Clube da Esquina, com os irmãos Marilton, Lô e Márcio Borges, que conheceu em Belo Horizonte, quando morou em uma pensão na capital mineira.

Suas principais canções são Alunar, Cravo e Canela, Para Lennon e McCartney, Trem Azul, Cais, Nada Será como Antes, Estrelas, São Vicente, entre muitas outras. Muitas delas já tiveram regravações de grandes vozes brasileiras, como Angra, Caetano Veloso, Chico Buarque, Elis Regina, Jorge Ben Jor, Maria Bethânia, Criolo, Fafá de Belém, entre muitos outros.