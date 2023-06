Milton Nascimento compartilha cliques raros para homenagear filho: ‘Presente que a vida me deu’

Cantor Milton Nascimento homenageia filho, Augusto Nascimento, no dia de seu aniversário de 30 anos

Neste último sábado, 3, o cantor e ícone da música brasileira Milton Nascimento usou suas redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques raros ao lado do filho, Augusto Kesrouani Nascimento. O artista prestou suas homenagens no dia de aniversário de 30 anos de idade do filho.

"Filho querido, Presente que a vida me deu. 30 anos. Como o tempo passa rápido. Um beijão. Graças a você, eu ganhei também uma família. Felicidades sempre. Beijão e abração, do teu paizinho, Milton Nascimento”, escreveu o cantor, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Nos cliques postados pelo artista, ele e Augusto aparecem em diversos momentos de descontração, durante viagens que realizaram juntos, por vários destinos incríveis ao redor do mundo. Além disso, compartilhou um bilhete que escreveu à mão, exatamente o que estava escrito na legenda.

Milton Nascimento é um cantor, compositor e multi-instrumentalista brasileiro de 80 anos, nascido no dia 26 de outubro de 1942, na cidade do Rio de Janeiro. Mineiro de coração, ganhou notoriedade quando sua composição, Travessia, chegou a segunda colocação na edição de 1967 do Festival Internacional da Canção. Com 34 álbuns na carreira, o famoso já recebeu cinco estatuetas do Grammy Awards, como Melhor Álbum de Música Mundial e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo, no Grammy Latino. Ficou conhecido por formar o ilustre Clube da Esquina, com os irmãos Marilton, Lô e Márcio Borges, que conheceu em Belo Horizonte, quando morou em uma pensão na capital mineira.

Suas principais canções são Alunar, Cravo e Canela, Para Lennon e McCartney, Trem Azul, Cais, Nada Será como Antes, Estrelas, São Vicente, entre muitas outras. Muitas delas já tiveram regravações de grandes vozes brasileiras, como Angra, Caetano Veloso, Chico Buarque, Elis Regina, Jorge Ben Jor, Maria Bethânia, Criolo, Fafá de Belém, entre muitos outros.