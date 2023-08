Por que Pyong Lee e Sammy terminaram? Ex-casal tem filho pequeno e viveu mais de uma separação

Pyong Lee e Sammy se conheceram no início de 2019 e se casaram em agosto do mesmo ano

Pyong Lee (30) e Sammy Sampaio (24), que viveram quase três anos de casamento, terminaram o relacionamento em fevereiro do ano passado, pela segunda vez. Com um filho pequeno, Jake (3), fruto do romance, o ex-casal se conheceu no início de 2019 e, em agosto do mesmo ano, se casou. Saiba o que aconteceu com Pyong Lee e Sammy.

Em julho de 2021, Pyong Lee e Sammy terminaram pela primeira vez horas após a divulgação da chamada do programa Ilha Record, na qual o youtuber aparecia deitado em uma cama com Antonela Avellaneda. A influenciadora anunciou a separação do marido pelas redes sociais: "Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa".

Os dois reataram a relação após três meses do anúncio do término e uma viagem para um retiro espiritual em Minas Gerais. "O perdão não é algo merecido. Nós não merecemos, eu não mereço. O perdão nos é dado por amor", compartilhou Pyong Lee pelo Instagram, na época.

No ano seguinte, o casamento ganhou um fim definitivo após o comunicado da segunda separação do casal, em 22 de fevereiro."Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm respeito pela nossa família, venho anunciar o fim de um ciclo na minha vida. Eu e Pyong amadurecemos muito nesse tempo. Foi importante para a minha evolução. Temos um vínculo infinito de amizade, respeito, e o nosso maior tesouro, o Jake. Obrigada por torcerem pela nossa felicidade. Amo cada um de vocês. Amo você também, Pyong. A cada dia você se torna um pai mais responsável e dedicado. Nossos caminhos nos levaram para direções diferentes, mas você sempre estará em nossos corações", declarou a influenciadora nas redes sociais.