Por que Anderson Leonardo, do Molejo, precisou ser transferido? Especialista esclarece

Em entrevista à CARAS Brasil, Médico Nefrologista comenta qual relação entre insuficiência renal com o câncer de Anderson Leonardo

Nesta segunda-feira, 8, o cantor Anderson Leonardo (51), vocalista do grupo Molejo, foi transferido para a UTI devido um quadro de insuficiência renal. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Santa Catharina, especialista em Nefrologia, esclarece sobre como condição no rim pode ter contribuído para a transferência de Anderson.

Guilherme é Médico da Clínica Sator e Nefrologista pelo Hospital das Clínicas da FMUSP, atualmente atua como Nefrologista do Instituto do Coração (InCor FMUSP) e do Hospital Sírio Libanês. De acordo com Dr. Santa Catharina, é natural pacientes que apresentem essa condição sejam encaminhados para unidade de terapia intensiva.

"A internação em UTI permite uma monitorização contínua do paciente, possibilitando identificar rapidamente surgimento de novas complicações. Insuficiência renal aguda, infecções graves ou dificuldades respiratórias são causas frequentes de internação em UTI", declara.

"Além da monitorização contínua, o paciente tem acesso a dispositivos para um suporte mais avançado, como máquinas para auxiliar na respiração (ventiladores), medicamentos para manter a pressão arterial estável (drogas vasoativas), além de possíveis intervenções como a hemodiálise (tratamento indicado no caso da insuficiência renal grave)", avalia.

"O objetivo dessa transferência é estabilizar o paciente o suficiente para que ele possa retomar seu tratamento oncológico específico, aumentando as chances de recuperação e controle da doença oncológica", complementa.

PARA ESCLARECER

Anderson está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde 24 de março para tratar um câncer inguinal. Recentemente, o cantor apresentou uma melhora no seu quadro de saúde, mas sua equipe de comunicação divulgou que ele foi transferido para UTI após insuficiência renal.

O Dr. Guilherme dá mais detalhes de qual é a relação entre as duas condições: "Pacientes com câncer estão sujeitos a desenvolver insuficiência renal por uma série de razões, incluindo episódios de desidratação, comum nesta população, seja pelos efeitos colaterais de tratamentos ou pela própria doença e toxicidade renal associada a determinadas terapias quimioterápicas".

"Tumores localizados na região pélvica, devido à sua proximidade com os ureteres (canal responsável por levar a urina dos rins a bexiga), podem causar obstrução dessa via. Esta obstrução impede o fluxo normal de urina, levando a uma condição conhecida como hidronefrose, que se caracteriza pelo acúmulo de urina nos rins, podendo evoluir com Insuficiência Renal", finaliza.