Por onde anda Macaulay Culkin? Protagonista de Esqueceram de Mim deixou carreira de ator

Macaulay Culkin estrelou Esqueceram de Mim; ele voltou aos holofotes ao ser homenageado com uma estrela na calçada da fama em dezembro deste ano

Macaulay Culkin (43) é o protagonista de Esqueceram de Mim. O filme foi exibido na Sessão de Sábado de hoje, 23. O ator deixou a carreira de ator aos 14 anos e, de acordo com informações do jornal Los Angeles Times em 1995, o ator foi obrigado a gravar oito filmes em cinco anos por seu pai, o empresário e também ator Christopher Culkin.

Ele voltou aos holofotes ao ser homenageado com uma estrela na calçada da fama em neste ano. Durante a cerimônia, o famoso se emocionou ao reencontrar Catherine O'Hara, que interpretou a sua mãe no filme.

Macaulay estrelou alguns sucessos como: Meu Primeiro Amor (1991), O Anjo Malvado (1993), Mestre da Fantasia (1994), Riquinho (1994) e Acertando asContas com Papai (1994). Abriu exceções e fez pequenas participações recentes. O ator esteve em American Horror Story (2021) e The Righteous Gemstones (2022).

O protagonista de Esqueceram de Mim também teve uma banda. Ele foi vocalista da The Pizza Underground, iniciada em 2013. Atualmente, ele está no comando do podcast Bunny Ears, disponível no YouTube.

Ele conquistou na Justiça o direito de não ceder o dinheiro de seus trabalhos aos pais. Inclusive, seu pai desistiu de uma ação judicial e eles pararam de se falar em 2019. Segundo informações do jornal El País, Macaulay foi preso em 2004 com 17 gramas de maconha e dois tipos de tranquilizantes em Oklahoma, nos Estados Unidos. Depois desse acontecimento, a imprensa especulou sobre possíveis problemas psicológicos enfrentados pelo ator que se afastou dos cinemas.

Macaulay Culkin é casado com a atriz Brenda Song desde 2019. Em abril de 2021, tiveram a primeira filha, Dakota, nome escolhido em homenagem a uma irmã do ator que morreu em um acidente de carro em 2000. Já no final de 2022, os dois foram pais novamente, de Carson. A informação foi revelada pelo irmão de Macaulay, o ator Kieran Culkin em entrevista ao Acess Hollywood. De acordo com ele, o casal vive em Los Angeles atualmente.