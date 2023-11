Policiais arrombam apartamento do marido de Ana Hickmann; saiba o que eles buscavam

Policiais arrombam apartamento do marido de Ana Hickmann; após a ação, Alexandre Correa decidiu pedir o divórcio e foi à Justiça

O apartamento do empresário Alexandre Correa localizado no bairro da Pompeia, em São Paulo, foi arrombado por policiais nesta sexta-feira, 24. Segundo imagens exibidas pelo Fofocalizando, as autoridades procuravam uma arma não registrada.

De acordo com o programa, Ana Hickmann entrou com uma medida protetiva contra o empresário. Pelos próximos seis meses, ele não poderá visitar os imóveis do casal e nem aparecer nas empresas da apresentadora. Ele terá que manter uma distância de 500m da então mulher.

Quando chegaram, os policiais arrombaram a porta e entraram. Eles não encontraram a arma, que foi mencionada pela apresentadora ao pedir a medida protetiva. Mais cedo, o empresário negou o porte de qualquer arma ilegal.

"Quanto ao conteúdo das notícias falsas veiculadas pelo Colunista Leo Dias no sentido de que eu Alexandre Bello Correa supostamente “ando armado mesmo sem ter registro” trata-se de afirmação criminosa e que não condiz com a realidade (fake news) e por essa razão serão adotadas medidas judicias de persecução criminal contra o autor", disse ele.

Ana Hickmann e Alexandre Correa estão afastados desde um desentendimento entre eles há cerca de duas semanas. Ela fez um boletim de ocorrência em uma delegacia de Itu, no interior de São Paulo, para acusar o marido de agressão. Desde então, eles não se falaram mais, informou Correa há poucos dias.

Urgente: medida protetiva, pedido de divórcio e até porta arrombada! As últimas informações sobre o caso de Ana Hickmann 🫣#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/7rRyOvXnXS — Fofocalizando (@pfofocalizando) November 24, 2023

Empresário pediu o divórcio

Marido da apresentadora Ana Hickmann, o empresário Alexandre Bello Correa entrou com um pedido de divórcio para encerrar o casamento com a apresentadora. As informações são do g1 e foram confirmadas com o advogado que cuida do caso.

Segundo o site, Enio Martins Murad confirmou o pedido após o apartamento do empresário ser vistoriado pela polícia na quinta-feira (23). A decisão foi tomada após os novos desdobramentos do caso.

Também ao g1, a assessoria da apresentadora alegou que não pode se pronunciar porque "todos os processos estão sob segredo de justiça e, por esse motivo, não estamos autorizados a fornecer informações". A equipe da artista ainda alegou que "Ana Hickmann confia na justiça e já prestou todos os esclarecimentos necessários".