Poliana Rocha fala sobre atitude de Zé Felipe de ungir as pessoas: ''É diferenciado''

Emocionada, Poliana Rocha fala sobre iniciativa de Zé Felipe passar óleo ungido em pessoas próximas

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, comentou emocionada a atitude que o filho, o cantor Zé Felipe, teve de passar um óleo ungido em pessoas próximas. Após compartilhar o momento do herdeiro ungindo a esposa, a influenciadora Virginia Fonseca, a mulher do sertanejo se mostrou orgulhosa com a iniciativa do jovem.

Em seus stories, a loira se pronunciou nesta quarta-feira, 13, dizendo que desde pequeno Zé Felipe é muito próximo de Deus e afirmou ser mãe coruja. "Gente, essa atitude do Zé Felipe vocês não sabem o quanto me encanta, meu filho é diferenciado, ele sempre foi, esses dias tava sentindo a energia muito pesada em nossa família muitos ataques, muitas coisas ruins, sinto muito isso, de fato nem queria sentir.... preciso fazer uma oração em cada um e não tive essa oportunidade", comentou sobre a situação.

Sentindo a necessidade proteção, Poliana Rocha pediu um óleo ungido, entregue nas mãos de Zé Felipe. "E hoje gente ele com sua grandiosidade, pegou o óleo ungido e ungiu todos ao redor dele... é isso fico muito feliz quando a gente ta com essa proteção espiritual mais fortalecida a gente consegue administrar melhor os desafios da vida", falou.

Ainda recentemente, a esposa do cantor Leonardo falou sobre ter deixado de administrar a carreira do herdeiro. Ao ver o caso de Larissa Manoela com os pais, a empresária comentou como lidou com a situação.

Poliana Rocha expõe relação com Virginia

A mãe do cantor Zé Felipe, a jornalista Poliana Rocha, falou sobre a relação que tem com a nora, a influenciadora Virginia Fonseca. Em seus stories na rede social, a esposa do cantor Leonardo compartilhou um pensamento sobre relação de sogra com a eleita do filho e se declarou para mãe de suas netas.

A mulher do sertanejo então mostrou mais uma vez que ama muito a escolhida de seu herdeiro. "Toda sogra que é boa com a nora, ganha uma filha. Toda nora que é boa com a sogra, ganha uma mãe!", publicou Poliana Rocha dizendo que Virginia é sua filha.

Ao receber o recado fofo da sogra, a esposa de Zé Felipe logo reagiu repostando. "Amo muito! Obrigada por tudo", agradeceu a empresária milionária.