Polêmica com Bruna Linzmeyer: Relembre outras vezes em que a atriz foi criticada

Bruna Linzmeyer foi alvo de críticas ao publicar fotos de biquíni exibindo seus pelos na virilha

Bruna Linzmeyer (30) foi alvo de críticas mais uma vez ao compartilhar fotos de biquíni exibindo seus pelos na virilha neste domingo, 25. Nas imagens, compartilhadas em seu perfil oficial do Instagram, a artista aparece segurando uma bacia com brócolis nas mãos, vestindo um biquíni amarelo cavado, que deixava à mostra os pelos da virilha. Nos comentários da publicação, internautas julgaram os pelos.

A atriz já foi alvo de comentários desnecessários outras vezes. Recentemente, ainda em dezembro, Bruna foi muito criticada pelo mesmo motivo. Ela participou de uma competição de natação no dia 11 e exibiu o corpo nas redes sociais. Nas imagens publicadas no Instagram, a artista apareceu de biquíni na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, deixando à mostra seus pelos na virilha e axilas.

"Sei que gosto cada um tem o seu, mas não tenho coragem, Jesus... Quanto cabelo à mostra para todos", "Essas famosas globais acham que tá lacrando, mas não tá", foram alguns dos comentários da publicação. Entretanto, alguns internautas saíram em defesa da atriz. "A mulher nadou quilômetros e a discussão é sobre se é bonito ou não ela ter pelos no corpo DELA, NO CORPO DELA!", "Homem não depila virilha e ninguém fala nada! Vão cuidar de suas vidas!!!".

Em 2019 a artista também foi alvo de críticas nas redes sociais. Ela foi capa da revista Marie Claire mostrando as axilas naturais e recebeu muitos comentários maldosos. "Ter liberdade e autoestima pra não ficar refém da depilação e, ao mesmo tempo, depilar em algum momento por alguma razão. Tudo isso porque você quer, e não porque é 'feio', 'sujo', 'inadequado' ou que quer outra pressão social que não faz o menor sentido. O importante mesmo, fofinhas, é que vocês se sintam bem", publicou Bruna no seu perfil do Twitter em janeiro de 2021.

Além dos comentários ofensivos sobre os pelos na axila e virilha, Bruna também foi atacada por uma mudança de visual. Em novembro, para entrar no clima da Copa do Mundo, a atriz pintou o cabelo e as sobrancelhas de amarelo e foi vítima da pressão estética. Nas imagens publicadas para mostrar o visual novo, tinham comentários dizendo até que ela precisava de um psiquiatra.

Confira a publicação no Instagram: