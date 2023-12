Poderosa! Iza ousa em premiação e rouba a cena com top minúsculo

Iza ousa em premiação e rouba a cena com top minúsculo; musa apareceu deslumbrante e foi muito tietada no 'TikTok Awards'

Sempre deslumbrante, a cantora Iza roubou a cena ao aparecer no pink carpet do TikTok Awards, premiação que aconteceu em São Paulo na noite desta terça-feira, 12. Ela chamou a atenção assim que chegou.

Com um top metalizado minúsculo, a artista fez charme e posou para fotos. Sempre simpática, ela também conversou com os fãs e foi muito tietada pelos influenciadores que estavam no local.

Como não poderia deixar de ser, o corpaço da musa chamou a atenção. Uma das principais vozes do pop brasileiro, Iza ainda subiu no palco e se apresentou. Para a segunda aparição, ela trocou o look por uma nova produção.

Recentemente, ela contou como conheceu o namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. A artista disse que os dois trocaram flertes por meio das redes sociais. “Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música”, disse ela no programa Fofocalizando, do SBT.

Veja:

Iza com look poderoso - AgNews

Saiba o preço da sandália de Iza

A cantora Iza caprichou na escolha do seu look para marcar presença em um evento para os indicados ao Grammy Latino em Sevilla, na Espanha. Nas redes sociais, ela mostrou fotos do seu look poderoso e as sandálias caríssimas chamaram a atenção. Para a recepção luxuosa, ela escolheu sandálias em tom de verde com salto transparente da grife Amina Muaddi. O calçado é vendido no Brasil pelo valor de R$ 10.319 em site especializado em peças grifadas.

Além disso, Iza usou um vestido verde brilhante, plissado e soltinho da grife Apartamento 03, que ainda não está à venda no site. Os vestidos da grife são vendidos por valores entre R$ 1.798 até cerca de R$ 4.998.