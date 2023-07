Piqué se irrita com fãs da ex-esposa Shakira e dispara: “Vocês não são nada”

O jogador de futebol Gerard Piqué se irritou com fãs de sua ex-esposa, a cantora Shakira, durante um evento em uma boate

Neste sábado, 29, o jogador Gerard Piqué causou controvérsia ao se irritar com fãs da cantora Shakira, que é sua ex-esposa. Os fãs da diva pop da Colômbia começaram a gritar o nome de Shakira e o jogador de futebol se irritou.

Tudo aconteceu em um evento da Kings League, uma liga de futebol de Barcelona criada pelo próprio Piqué. Na boate em que acontecia o evento, o atleta começou a tentar dar um discurso, mas foi impedido por fãs que gritavam o nome de sua ex-esposa.

Frustrado por não conseguir falar, Piqué disparou para os fãs: “Tanto faz, eu sou campeão mundial e vocês não são nada”. Após a fala, que foi gravada por quem estava presente, o jogador recebeu diversas vaias.

Ainda de acordo com testemunhas que estavam no evento, outra situação envolvendo Shakira atormentou Piqué. No mesmo evento, o ex-jogador Iker Casillas, que foi capitão da seleção da Espanha na Copa do Mundo de 2010, disse que colocaria uma música em homenagem a Piqué. A música escolhida foi o tema da Copa de 2010, Waka Waka (This Time For Africa), cantado justamente por Shakira.

Nas redes sociais, diversas pessoas ficaram contra Piqué e sua atitude. “Mas caráter e vergonha na cara não têm né”, escreveu uma seguidora. Outra ainda escreveu: “Se doeu forte”. Uma fã de Shakira ainda comentou: “Piqués tem muitos, Shakira tem só uma”.

Vale lembrar que Piqué e Shakira se separaram após ser confirmado que o jogador estava traindo a cantora com a modelo Clara Chia. O atleta e a modelo assumiram um namoro logo após o divórcio de Shakira e Piqué.

Ay @3gerardpique a donde vaya siempre se la recordarán, ese es su karma!!!

Repetirá mil veces que le resbala todo pero se quema por dentro de la rabia!!

@shakira siempre gana!!!

Eita!

Além do divórcio, Shakira vive momentos conturbados. Isso porque a cantora está enfrentando uma nova acusação de fraude fiscal, além de outras irregularidades entre os anos de 2012 e 2014 as quais já está respondendo judicialmente.

"O Tribunal de Instrução 2 de ‘Esplugues de Llobregat’ iniciou um procedimento derivado da denúncia apresentada pelo Ministério Público contra a cantora Shakira por dois supostos crimes contra a Fazenda Pública pelo IRPF e imposto sobre o patrimônio do exercício 2018″, lia-se em uma nota do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC).