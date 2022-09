Phillippe Rubini comenta sobre famosos e o metaverso

Recentemente o comediante Whindersson Nunes, o atleta do PSG, Lionel Messi, o rapper Jay-Z e outras figuras públicas anunciaram a criação das próprias NFTs. "Essa possibilidade de diversidade que o cenário permite, hoje pode englobar mercados que muitas vezes estavam desassistidos, como o agro, por exemplo", afirma.

O sócio do Grupo Fictor também menciona sobre a importância da tecnologia como 'agente de ligação' entre todos os mercados. "Uma das empresas do grupo, a Godoit, já atua com operações no Metaverso, inclusive com participações artísticas, com a criação de avatares e personalidades. Com isso podemos trabalhar de formas que haja maior retorno para o investidor", exemplifica.