Phelipe Siani fala sobre amizade com a ex, Mari Palma: “Resto da minha vida”

Jornalista marcou presença no leilão beneficente do Instituto Neymar e não descartou reatar o relacionamento com Mari

Phelipe Siani foi um dos convidados para o leilão beneficente do Instituto Neymar - realizado na noite de quinta-feira, 22, o jornalista conversou com a imprensa momentos antes de prestigiar o evento. No papo com jornalistas, ele falou sobre a amizade que tem com a ex, a também jornalista Mari Palma.

"É possível e necessário (ter amizade com ex). Se você se separar do seu ex e conseguir manter uma relação tão legal quanto a gente tem, é uma prova que seu ex foi a pessoa certa enquanto você estava com ela. Você não precisa odiar a pessoa que estava com você, muito pelo contrário. A gente tem uma relação que é incrível, eu vou amar a Mari pelo resto da minha vida, só que não mais como minha esposa hoje", explicou.

Mas será que tem volta? O jornalista não fugiu do questionamento.

"Tudo é possível nessa vida. (risos) Não dá pra dizer que nada é impossível ou que nada é possível. A única certeza que a gente tem é que a gente se ama muito como pessoas que se amam e respeitam. A Mari vai estar na minha vida pra sempre de um jeito ou de outro. A gente tem uma relação muito boa, a gente trabalha juntos, é sócio, tem uma cachorra juntos", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Phelipe Siani (@phelipe.siani)

Mari Palma rebate críticas após postar foto de biquíni: “Me deixem em paz”

Mari Palma fez um desabafo em seu Instagram após compartilhar uma foto de biquíni e receber críticas de alguns seguidores. A jornalista compartilhou uma foto de frente a um espelho posando apenas com um biquíni amarelo.

Após receber algumas críticas pela foto, a apresentadora do canal CNN foi aos seus stories desabafar:“Quero reclamar. Postei a última foto no feed, uma foto de biquíni num domingo de piscina na minha casa. E o que tem de gente me enchendo o saco nos comentários. Ai gente para de ser chato”.

Em um outro story, a ex-esposa de Phelipe Siani repostou a foto e escreveu na legenda: “Uma foto de biquíni não anula credibilidade, competência e nenhum outro valor meu. Vão procurar o que fazer e me deixem em paz”.