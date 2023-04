Mari Palma rebate críticas após postar foto de biquíni: “Me deixem em paz”

A jornalista Mari Palma rebateu seguidores que estavam a criticando por ter postado uma foto em que vestia apenas um biquíni

Nesta segunda-feira, 24, Mari Palma (34) fez um desabafo em seu Instagram após compartilhar uma foto de biquíni e receber críticas de alguns seguidores.

No domingo, 23, a jornalista compartilhou uma foto de frente a um espelho posando apenas com um biquíni amarelo.

Após receber algumas críticas pela foto, a apresentadora do canal CNN foi aos seus stories desabafar: “Quero reclamar. Postei a última foto no feed, uma foto de biquíni num domingo de piscina na minha casa. E o que tem de gente me enchendo o saco nos comentários. Ai gente para de ser chato”.

Em um outro story, a ex-esposa de Phelipe Siani repostou a foto e escreveu na legenda: “Uma foto de biquíni não anula credibilidade, competência e nenhum outro valor meu. Vão procurar o que fazer e me deixem em paz”.

Reprodução: Instagram

Ainda na segunda-feira, o jornalista César Tralli compartilhou uma foto de sua marmita saudável entre as gravações nos estúdios da Rede Globo.

A esposa do jornalista, Ticiane Pinheiro, divertiu os seguidores de Tralli nos comentários ao reagir à foto dizendo: “Eu que fiz”.