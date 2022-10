Perlla deixa recado após o marido ser preso: 'o silêncio é a resposta mais sábia'

Perlla compartilha recado nas redes sociais após a notícia de que seu marido foi preso em operação da Polícia Federal

A cantora Perlla surpreendeu os fãs ao compartilhar uma mensagem após o seu marido, Patrick Abrahão, ser preso em uma operação da Polícia Federal na semana passada. Nesta segunda-feira, 24, a artista exibiu um vídeo com uma foto do casamento deles e um áudio de um versículo bíblico.

Na imagem, uma voz dizia: “Há muito momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida”.

Então, na legenda, Perlla completou: “O coração de seu marido está nela confiado. Provérbios 31:11”.

Nos stories do Instagram, Perlla exibiu uma nota de esclarecimento da equipe de advogados do seu marido, dizendo que “negam veementemente as acusações e com o deslinde da demanda pretendem demonstrar suas inocências”.

O casamento de Perlla e Patrick

A cantora Perlla e o empresário Patrick Abrahão se casaram em um hotel no Rio de Janeiro no dia 8 de junho. Para a ocasião, a noiva escolheu um vestido branco com renda da estilista Lu Rodrigues, com personal stylist de Elizabeth Martins. O modelito é avaliado em R$ 26 mil e as alianças custam cerca de R$ 100 mil. A cerimônia foi celebrada pelo pai do noivo, o apóstolo Abrahão.

Perlla e Patrick estão juntos desde maio de 2021 e se conheceram por causa do trabalho dele, no ramo dos negócios, e um amigo em comum os apresentou.

