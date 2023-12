Ficou sem nada? O corajoso desabafo de Susana Werner após pedir o divórcio

O corajoso desabafo de Susana Werner após pedir o divórcio rende reações dos fãs; ela sofreu em segredo por um mês antes de anunciar sua decisão

Cerca de um mês antes de anunciar o fim do casamento, a atriz Susana Werner mandou um recado corajoso em seu perfil nas redes sociais. No desabafo, ela contou que se arrepende de ter casado em separação de bens com o marido, o ex-atleta Julio César.

No longo texto, compartilhado em diálogo à denúncia feita pela cantora Naiara Azevedo, ela afirmou que aprendeu da pior maneira que deveria ter pensado em eu futuro. Mesmo empresária, ela vai deixar a separação sem nenhum centavo do marido.

"Mulheres, não se casem com separação de bens. Tudo o que vocês construírem juntos é de vocês, portanto, ensinem às vossas filhas que já nascemos na desigualdade e temos o “dever” de cuidarmos do lar, não é verdade? Temos que cuidar dos filhos, do marido e estamos ali ao lado para tudo, mas quando acaba a relação, uma mulher pode sair ferida de todas as formas: psicologicamente, moralmente e financeiramente. Ensinem às vossas filhas que o que é construído junto, é do casal. Não se casem com separação de bens, isso não é amor por você!", escreveu ela.

Vale lembrar que Susana Werner e Julio Cesar viveram uma crise no relacionamento há alguns meses e chegaram a anunciar uma separação. Porém, o término durou pouco tempo e eles reataram poucos dias depois. Agora, o fim definitivo foi decretado por eles.

Atriz disse que foi vítima de 'abuso patrimonial'

Susana Werner também contou nas redes sociais que foi vítima de violência patrimonial durante o relacionamento. "Sou muito grata. Sempre vivi bem com tudo que ganhei. Não tenho do que reclamar. Até viveria com muito menos do que ele me dava por mês. Sou muito de boa. Meus gastos são de comida, restaurante. Nunca foram de bolsas de marca, roupas de luxo. Eu tenho poucas coisas de marca e simples. Sempre fui muito de boa", começou ela.

A artista seguiu contando que está sem dinheiro para resolver problemas pessoais e citou Ana Hickmann. "A gente fica triste, porque a gente quer resolver, quer ajudar, quer fazer, mas está de mãos atadas sem poder tomar decisões. Só para vocês entenderem um pouquinho. O nome disso é abuso patrimonial. Só fui aprender isso agora, quando aconteceu o negócio com a Ana Hickmann. Só fui entender que fazia parte disso há pouco tempo", disse ela.