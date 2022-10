Pega de surpresa? Jojo Todynho se pronuncia após Lucas Souza anunciar fim do casamento

Nos Stories do Instagram, a cantora Jojo Todynho falou sobre a decisão de Lucas Souza sobre terminar o casamento

Jojo Todynho (25) usou as redes sociais na tarde deste sábado, 8, para falar a publicação feita por Lucas Souza sobre o fim do casamento deles.

Mais cedo, o militar compartilhou uma foto do dia em que ele e a cantora oficializaram a união e revelou que os dois não estão mais juntos. "Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais! Em respeito as pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida aonde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados!", disse ele na publicação.

A famosa estava no shopping com a afilhada, e confessou que foi pega de surpresa com a notícia do término. "Boa tarde, meus amores. Olha gente eu tô no shopping, vou sentar pra ler porque não estou sabendo de nada. Vim trazer minha afilhada pra comprar o presente dela. Já falo com vocês", começou ela nos Stories do Instagram.

Pouco tempo depois, Jojo gravou um novo vídeo e revelou que ela e Lucas havia tido uma briga de manhã, mas eles não haviam falado nada sobre terminar o casamento. Contudo, ela deixou claro que estava lidando bem com a decisão dele.

"Hoje eu e o Lucas tivemos uma briga de casal como todo mundo briga, e ele tomou a atitude dele, e tá tudo certo. E se ele tomou a atitude dele, tá tudo maravilhosamente bem. E é isso, vamos curtir o sábado. Beijos", disse a cantora.

Por fim, ela agradeceu as mensagens de apoio que estava recebendo. "Desde já, quero agradecer a todos que tão aqui me mandando mensagem de carinho. Muito obrigada, eu estou bem", garantiu.

