Pedro Scooby rebate Luana Piovani sobre ser ingrato: "nunca virei as costas"

Pedro Scooby falou sobre desavenças com a mãe de seus filhos, a modelo Luana Piovani

O surfista Pedro Scooby abriu o coração ao falar sobre desavença com a ex-mulher Luana Piovani. Os dois tem três filhos, Dom, Bem e Liz.

Em uma entrevista ao jornalista Leo Dias, Scooby comentou sobre a fala de Luana, de que ele seria ingrato por tudo o que ela havia feito por ele no começo da relação.

“Eu sempre fui muito grato por tudo que ela fez, mas [me tirou] do nada? Eu já era patrocinado pela Nike, já era atleta da Nike. Estava começando minha carreira de ondas gigantes, estava na transição de ondas pequenas para ondas gigantes, em um momento até difícil da carreira, mas… Eu sempre fui muito honesto com ela, nunca me apoiei no fato de ela ter uma situação financeira melhor que a minha”, disse ele.

Ele ainda falou que sempre ajudou o quanto pôde.“Lembro que, logo no começo, a gente fez uma viagem. Eu peguei R$ 15 mil que eu tinha, que era todo meu dinheiro, e falei: ‘É para ajudar na viagem’. Sempre fui um cara honesto, pegava meu ônibus, sempre fui muito de boa”, contou.

Ele ainda falou de onde vem o seu dinheiro e contou sobre o esforço para fazer as publicidades que tem. “Não são patrocínios de celebridade, patrocinando pessoas porque são famosas… Eu tenho patrocínio de atleta, por performance, por ser um bom atleta”.

“Eu entrei em um estilo de vida que ela optou por ser assim e não reclamei em momento algum; colocava meu dinheiro todo em casa, comprava tudo”, disse relembrando o passado vivendo com a modelo.

“Rolex de ouro já dei pra ela, pulseiras, brincos e anéis de diamante… Eu acho que isso foi uma forma de retribuir, sabe? Eu sempre cheguei junto, nunca virei as costas”, garantiu.

Veja entrevista: