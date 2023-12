Pedro Scooby, Mariana Goldfarb, Bella Campos e quem mais passou pelo espaço Corona no Primavera Sound 2023

Marca uniu sustentabilidade e compromisso ambiental no espaço com a melhor visão para shows de bandas como The Cure e The Killers no último fim de semana em São Paulo

The Cure, The Killers, Carly Rae Jepsen e Beck foram alguns dos nomes que levantaram o ânimo da multidão no palco Corona do Primavera Sound 2023. O festival, que aconteceu nos dias 2 e 3 de dezembro, foi ajudado pelo tempo bom, que atraiu cerca de 50 mil pessoas em cada dia ao Autódromo de Interlagos. E foi ali, ao lado do palco, que Corona montou um espaço zero plástico, dedicado à sustentabilidade, que atraiu convidados e presentes, para as ativações e hidratação oferecidas ali.

No espaço Corona, o line-up contou com Pedro Scooby, Cintia Dicker, Bella Campos, Felipe Roque, Mariana Goldfarb, Sabrina Paiva, Sol Menezes, Mina Winkel e Érica Prado, que assistiram aos shows dos principais headliners do evento com a melhor visão.

Além disso, eles também puderam conferir os destaques do espaço que usou a essência da natureza como ponto de partida para celebrar a sustentabilidade. Nada mais apropriado para Corona, primeira marca de bebidas neutra em resíduos plásticos desde 2021.

Espaço Corona no Primavera Sound 2023

O espaço foi assinado pelo Atelier Marko Brajovic, fundado pelo arquiteto e designer croata Marko Brajovic, reconhecido por seus projetos inspirados na natureza. Dentro, os copos oferecidos eram totalmente feitos a partir de plástico reciclado do litoral brasileiro.

Quem passava pelo espaço Corona durante o Primavera Sound 2023 participava de ativações, como um game com distribuição de brindes, além de um espaço com fotos profissionais e impressas. De quebra, ainda curtia um tempo na sombra, providencial nos dias de calor do último fim de semana em São Paulo, e curtiam os pontos de hidratação com água sempre geladinha.

Mais importante, porém, foi o compromisso de Corona de converter a diversão do festival em uma ação de impacto: para cada pessoa que passou pelo espaço Corona, a marca vai plantar uma muda de árvore em parceria com o projeto Bacias & Florestas - e estimativas iniciais dão conta de mais de 5 mil mudas como resultado da medida.

Abaixo um resumo em imagens de como foi o último fim de semana no espaço Corona do Primavera Sound São Paulo 2023:

Cintia Dicker e Felipe Roque estiveram no Primavera Sound 2023 (Fotos: Redação)

Sabrina Paiva e Sol Menezes estiveram no Primavera Sound 2023 (Fotos: André Ligeiro)

