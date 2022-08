Pedro Scooby faz tratamento após sofrer lesão no joelho

Nos Stories do Instagram, Cintia Dicker mostrou o marido, Pedro Scooby, fazendo tratamento para o joelho

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 15h06

Pedro Scooby (33) revelou recentemente que rompeu o ligamento do joelho enquanto surfava, e nesta quarta-feira, 3, ele passou por um tratamento para a lesão.

Nos Stories do Instagram, Cintia Dicker (35), mulher do surfista, compartilhou alguns vídeos do marido durante o procedimento. Nas imagens, o ex-participante do BBB 22 aparece sorridente, deitado em uma maca, com o joelho esquerdo com alguns fios. Nenhum dos dois falou sobre o tratamento.

Mais cedo, Scooby tranquilizou os fãs sobre a lesão que sofreu. "Só para vocês ficarem tranquilos... Só tive uma lesão tranquila, na verdade, perto do que poderia ser. Minha temporada não está comprometida, vou estar ótima lá em Nazaré. Acho que daqui um mês eu volto a surfar. Então agora esse mês será apenas fisioterapia", explicou.

Ele também contou que vai para os Estados Unidos com os filhos, mas seguirá fazendo o tratamento. "Eu vou para Califórnia de férias com meus filhos, mas eu vou aproveitar porque lá tem o centro de treinamento da Redbull, então vou lá aproveitar toda a estrutura pra ficar 100% mais rápido possível. Obrigado pelo carinho de todos e pela preocupação", completou.

Pedro Scooby fazendo tratamento - Reprodução/Instagram

A lesão no joelho

Na última segunda-feira, 1, Pedro Scooby contou para os fãs que se machucou enquanto surfava. "Como pode a coisa que você mais ama te machucar?! Mas é isso, ontem machuquei o ligamento do meu joelho surfando essa onda incrível que é Jaconé. O surf de ondas grandes é um esporte perigoso que exige atenção a todo momento. E calma, muita calma !!! Enfim… já já o joelho tá novo e eu de volta (de novo novamente outra vez)", disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!