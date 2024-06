Pedro Scooby assume 'culpa' por críticas que sua esposa recebe: ‘Por minha causa’

Pedro Scooby se pronuncia e revela se sentir culpado após sua esposa, Cintia Dicker, ser alvo de críticas sobre sua aparência; entenda

Na última segunda-feira, 17, Pedro Scooby usou as redes sociais para desabafar sobre os comentários negativos que sua esposa, a modelo Cintia Dicker, recebe constantemente sobre sua aparência. Depois da ruiva desabafar sobre o assunto, o surfista admitiu se sentir culpado pelas críticas, já que ela acabou ficando conhecida no país por causa dele.

Através dos stories no Instagram, Pedro saiu em defesa da esposa e rasgou elogios para a aparência dela: “Cheguei do ‘trampo’ agora e na volta eu vim dando uma ‘internetada’. Vi o instagram de fofoca que postou um comentário que a Cintia fez nos stories dela. Fui até lá olhar porque era ela respondendo perguntas que as pessoas mandaram”, iniciou.

“Uma dessas perguntas era falando do beiço dela. Ela comenta até que o beiço dela ainda era maior mais nova. Inclusive, foi uma das coisas que eu me apaixonei por ela, um beiço lindo, todo gostoso”, ele se derreteu depois de repercutir o comentário. Na sequência, Pedro lembrou como conheceu sua esposa através de uma campanha de moda.

“Por curiosidade, eu falei: ‘Caraca, eu não tenho uma lembrança muito grande da Cintia nova’. A primeira vez que eu a vi foi em uma campanha do tamanho de um prédio na Times Square, mas mais nova do que isso nunca tinha visto na minha vida. Eu fui dar uma internetada porque Google é bom para isso, e aí eu vi uma fotos dela nova”, disse.

Scooby continuou a exaltar a esposa e contou que segue apaixonado: “Linda, como sempre, ela continua linda. Eu sou apaixonado por ela e são só algumas das milhões de capas internacionais que ela já fez para as maiores revistas de moda do mundo. E continua fazendo, há pouco tempo atrás ela acabou de ser capa da Vogue Portugal. Linda!”, elogiou.

Depois de compartilhar algumas das capas de revista da esposa, Pedro explicou que estava exaltando seu trabalho já que se sentia culpado pelos comentários maldosos que ela recebe: “Eu fiz esse post porque sei que 100% desses comentários são por minha causa. Ela nunca tinha sofrido hate antes, ou mensagens desse tipo antes”, iniciou o desabafo.

“Até porque uma grande parte da carreira dela é internacional. Quando eu a conheci, ela morava 16 anos em Nova York, antes morou em Paris e outros lugares.“Infelizmente eu sou brasileiro, tenho orgulho, mas o Brasil tem essa parada doentia que é muito louca. Pessoas que usam a internet dessa forma muito ruim, triste, é digna de pena”, Scooby lamentou.

Por fim, Pedro negou que sua esposa tenha colocado preenchimentos: “Corpo cada um faz o que quiser com o próprio corpo. Não é o caso dela de ter colocado boca, mas tem gente que nasce com a boca pequena e quer colocar bocão e tá tudo certo. Tem gente que nasce com um peito pequeno, quer colocar um peitão para se sentir bem e está tudo certo”, disse.

"É aquela história que eu falo de que a internet virou uma arma. Óbvio, tem muita coisa boa, muita informação, mas virou uma arma na mão de pessoas frustradas, recalcadas, invejosas. O que resta na vida dessa pessoa é ficar julgando a vida dos outros na internet”, ele lamentou os comentários sobre sua esposa, com quem tem uma filha, Aurora, de apenas um ano.

Cintia Dicker rebate comentários sobre sua aparência:

Esposa do surfista Pedro Scooby, a modelo Cintia Dicker usou as redes sociais para conversar um pouco com os seguidores durante a madrugada desta segunda-feira, 17. No entanto, ela precisou interromper o bate-papo amigável para rebater algumas críticas de internautas em relação ao seu corpo, especialmente sobre seus lábios; confira o desabafo.