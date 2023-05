Paulo Vieira atualiza estado de saúde de seu pai após cirurgia: ''Tô segurando tudo''

Humorista Paulo Vieira, que comanda o 'Big Terapia', compartilha novas notícias sobre a saúde de seu pai, Luisão, que está internado

O humorista Paulo Vieira (30) usou as redes sociais na noite da última quarta-feira, 17, para dar mais notícias sobre o estado de saúde do seu pai, Luisão, que está internado em São Paulo.

Em sua conta no Twitter, o comediante, que comanda o quadro Big Terapia no reality show Big Brother Brasil, contou que o pai passou por mais uma cirurgia no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, e que vai precisar passar por mais procedimentos em breve. O artista ainda confessou que não está sendo fácil.

"Meu pai acabou de sair de mais uma cirurgia agora. Deu tudo certo. Estão previstas mais algumas para os próximos dias... Tá sendo f*** e tô segurando tudo, como se diz, nos dentes", escreveu Paulo Vieira no post. O comediante anunciou que o pai estava internado no dia 11 de maio, após um mal-estar.

Confira a atualização de Paulo Vieira sobre estado de saúde do seu pai:

meu pai acabou de sair de mais uma cirurgia agora. deu tudo certo. estão previstas mais algumas para os próximos dias…



tá sendo foda e to segurando tudo, como se diz, nos dentes — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) May 18, 2023

