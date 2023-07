Paulo Betti vai para festa de Andréia Horta e descobre que errou dia

Dadá Coelho, casada com Paulo Betti, mostra vídeo se divertindo com Andréia Horta após marido errar dia da festa

Nesta última quinta-feira, 27, a atriz Andréia Horta completou 40 anos de idade! E para celebrar este momento especial, a famosa marcou uma baita festa em sua casa neste sábado, 29. Porém, dois dos convidados, o ator Paulo Betti, e sua mulher, Dadá Coelho, compareceram nesta sexta-feira, 28, na residência da amiga, prontos para comemorar um dia antes.

“Eu e meu janjo, Paulo Betti, nos arrumamos para ir à festa de aniversário da Andréia Horta. Detalhe: é só amanhã”, escreveu Dadá, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. A atriz ainda fez questão de lembrar de outro episódio parecido : “Te dedico, Camila Rodrigues”, brincou.

“Ando desorientadadá, descabeladadá, destemperadadá. O único DES bom aqui é o do desodorante [risos]”, finalizou a artista. Na postagem, Dadá mostra um vídeo dos três atores se divertindo com a confusão.

Casados desde 2015, Paulo Betti e Dadá Coelho se conheceram nos bastidores da peça Autobiografia Autorizada. O ator já foi casado outras três vezes, sendo que a primeira foi com Eliane Giardini, com quem teve duas filhas. Depois, viveu um relacionamento com Maria Ribeiro, com quem teve seu terceiro filho. Por fim, foi casado com Mana Bernardes.

Andréia Horta escreve carta aberta para Mel Lisboa após morte de Rita Lee

A atriz Andréia Horta usou as redes sociais para compartilhar uma carta aberta que escreveu para a amiga Mel Lisboa após a morte de Rita Lee (1947 - 2023). Intérprete da cantora Elis Regina (1945 - 1982), Andréia prestou apoio para Mel, que viveu Rita nos palcos e cinema, no musical Rita Lee Mora ao Lado, de 2014 a 2016, no filme Elis, e também narrou a versão de áudio livro da autobiografia de Lee.

Com vídeo de Rita Lee cantando Coisas da Vida, na legenda, Horta relembrou algumas cenas das duas juntas nas produções em homenagem às amigas Rita e Elis. "Carta aberta a Mel Lisboa. Mel tão querida, amanheci tristíssima porque agora a Rita Lee não está mais aqui. E sei que você também está. Pensei em nosso encontro em cena. E antes quando eu estava escovando os dentes caracterizada de Elis e você entrou no banheiro pronta de Rita Lee e ao olhar pra você minhas pernas bambearam e eu chorei de emoção. Você era a Rita e a Rita estava viva!!! Nos abraçamos ali", iniciou Andréia.