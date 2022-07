Paulo André sai em defesa da mãe de seu filho após ataques: ''Deveriam ter respeito''

Ex-BBB Paulo André desabafa sobre ataques a ex-namorada e mãe de seu filho, Thays Andreata, e pede respeito nas redes sociais

O ex-BBB Paulo André (23) usou suas redes sociais para fazer um desabafo após ataques a sua ex-namorada.

Irritado com as ofensas que Thays Andreata, mãe de seu filho, Peazinho, tem recebido na internet vindos de seus próprios fãs, o atleta fez um desabafo falando da relação deles e pedindo por respeito.

Em sua conta no Twitter, na noite de quinta-feira, 07, o famoso destacou a proximidade dos dois e afirmou que a considera como família.

"Entendam uma coisa, a Thays é a mulher que gerou a coisa mais preciosa do mundo pra mim, faz parte da melhor coisa que já me aconteceu, que é o meu filho, sem contar que passou comigo a situação mais difícil da minha vida, onde ela foi até mais forte que eu e me ajudou muito mais a superar a forma com que o Paulo André veio ao mundo!", começou escrevendo.

"Me apoiou nas minhas decisões e sempre esteve do meu lado. E não é sobre um relacionamento, antes de tudo, éramos amigos e permanecemos sendo amigos até hoje. E se ela está no meu ciclo de amizade, é porque é uma pessoa maneira! Onde eu estiver com meu filho e for possível ela estar presente, ela vai estar, porque é sobre o bem-estar da criança. Eu tive referência dos meus pais unidos e quero isso pro meu filho também", disse ainda o atleta olímpico.

Na sequência, Paulo André disse que irá respeitar a opinião dos fãs, mas se eles também forem respeitosos: "Vou respeitar sempre a opinião saudável de todos vocês, mas não sou obrigado a ver ataques e comentários desrespeitosos a ela na minha timeline, assim como não aceitaria ver ataques a ninguém da minha família. Vou pular na bala sempre por eles! Não estou pedindo e muito menos obrigando ninguém a gostar de ninguém, mas o mínimo que as pessoas deveriam ter é respeito".

Os internautas disseram que Thays debochou de Jade Picon (20) quando os dois ainda estavam confinados no BBB 22 e ainda nem tinham ficado. "Ninguém tinha nada contra a Thays, até ela ir no salão e postar vídeo com o cabeleireiro dela fazendo deboche em relação a Jade e olha que vocês nem tinha ficado ainda, então meu querido ela procurou", "A mãe do seu filho não recebe hate a toa... se orienta antes de vir pedir respeito, porque respeito é PRA QUEM TEM".

Paulo André mostra primeira vez do filho no Maracanã

Paulo André encheu seu feed de amor ao mostrar que levou o filho, Peazinho, pela primeira vez no Maracanã, no Rio de Janeiro, para assistir ao jogo do Flamengo! O ex-BBB postou série de fotos no estádio com o pequeno, que posou com a camisa do time rubro-negro. "Peazinho estreando no Maraca. Meu menino é pé quente. Vai pra cima deles Mengo", escreveu ele. Thays Andreata também esteve no local.

