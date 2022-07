Ex-BBB Paulo André mostra primeira vez do filho no Maracanã: "Pé quente"

O atleta encantou os seguidores ao mostrar fotos do filho durante o jogo do Flamengo contra o Tolima

Paulo André(23) encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 7, ao compartilhar algumas fotos da primeira vez do filho, Peazinho, no Maracanã.

O atleta e ex-participante do BBB 22 acompanhou a goleada do Flamengo contra o Tolima pela Copa Libertadores na companhia do herdeiro, e explodiu o fofurômetro ao mostrar o pequeno com a camisa do time rubro-negro.

Na legenda, PA falou sobre o filho ser pé quente, já que a equipe carioca venceu o jogo por 7 a 1. "Peazinho estreando no Maraca. Meu menino é pé quente. Vai pra cima deles Mengo", escreveu o ex-BBB na publicação.

Os fãs se derreteram pelos cliques de Peazinho no estádio. "Que amor", disse uma seguidora. "Muito pé quente", comemorou outra. "Que fofura", comentou uma fã. "Trate de levar ele todos os jogos, deu sorte", pediu mais uma.

Além de Paulo André e o filho, os atores João Vicente de Castro (39) e Chay Suede (30) também assistiram ao jogo no Maracanã. Nas redes sociais o apresentador do Papo de Segunda, do GNT, compartilhou algumas fotos ao lado do amigo e comemorou. "Ontem teve Maracanã", celebrou o artista.

Vale dizer que o Flamengo venceu o Tolima por 7 a 1. Pedro marcou quatro gols, Gabigol, Matheus França e Julian Quiñones (contra) completaram o placar para a equipe Rubro-Negra. Quiñones foi o responsável pelo único gol da equipe visitante.

Confira as fotos de Paulo André com o filho, Peazinho: