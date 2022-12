Paulo André recorda momento de sua participação em Jogo das Estrelas de Zico

Atleta Paulo André mostra mais momentos de Jogo das Estrelas de Zico, onde fez gol e mandou recado para mãe

Na última quarta-feira, 28, aconteceu o Jogo das Estrelas organizado pelo ex-jogador de futebol Zico (69), o corredor Paulo André (24) fez uma participação na partida e ficou encantado pelo momento que viveu no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Então, ainda incrédulo com a noite que teve em meio a tantos jogadores e famosos, o ex-participante do Big Brother Brasil 22 mostrou mais alguns momentos nesta sexta-feira, 30, em suas redes sociais. Nas fotos, ele aparece entrando em campo, ao lado de seu filho PAzinho, e mostra momentos do jogo, como seus gols.

“Ainda sobre esse dia”, escreveu o atleta na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos comentários, os seguidores adoraram os momentos vividos pelo atleta compartilhados com seus fãs.

“Joga bonito”, comentou um seguidor. “Na corrida para o Paulo André é brincadeira, joga fácil, vem ser o 10 que falta no meu São Paulo”, brincou um outro. “Já queremos te ver jogando mais vezes, tirou muita onda”, pediu uma terceira.

Além de Paulo André, o público presente no Maracanã teve o prazer de ver uma lista absurda de nomes. Famosos como Carlos Germano, Zé Roberto, Arrascaeta, Éverton Ribeiro, Endrick, MC Daniel, Marcelo Mello, Douglas Silva, entre muitos outros. No final, o time Laranja bateu o time Verde por 9 a 6, sendo que o último gol da partida saiu dos pés de Gabriel, neto de Zico

Veja a publicação de Paulo André mostrando mais momentos de sua participação no Jogo das Estrelas de Zico:

Nova carreira

Recentemente, Paulo André contou que está realizando mais um sonho ao surgir em estúdio de música. Apostando em uma nova carreira, o atleta surpreendeu os seguidores ao postar fotos em que aparece cantando em gravação. Nas imagens, ele posou esbanjando felicidade ao realizar mais um sonho em frente ao microfone. "Obrigado a todos pelas mensagens de incentivo, é mais um sonho tomando forma", escreveu ele.