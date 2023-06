Paula Fernandes viveu acidente chocante na véspera do aniversário; relembre

Relembre o que aconteceu com Paula Fernandes na véspera de seu aniversário de 38 anos

Paula Fernandes (38) preocupou os internautas na última segunda-feira, 26, quando um vídeo de um de seus shows no fim de semana viralizou na web. Para alguns fãs, a artista estaria diferente na apresentação, mas o último ano foi recheado de mudanças para a sertaneja. Além de realizar uma harmonização facial, Paula Fernandes viveu acidente chocante na véspera de seu aniversário de 38 anos, em agosto de 2022. Relembre o que aconteceu com a cantora.

Na noite de 27 de agosto de 2022, véspera do aniversário de Paula Fernandes, a sertaneja dirigia na rodovia Castelo Branco, quando voltava do interior de São Paulo, ao lado do namorado, Rony Cecconello. Na ocasião, a traseira do veículo da cantora foi atingida por um carro e Paula Fernandes perdeu o controle da direção. O veículo capotou algumas vezes, mas a sertaneja e o parceiro foram salvos pelo cinto de segurança e saíram ilesos do acidente.

"Ainda não sei bem como estou… Só sei que estou viva e que ontem renasci… Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que achei que seria o nosso fim", compartilhou Paula Fernandes nas redes sociais após o acidente . "Nós estamos bem, assustados, mas bem. Machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões", acrescentou.

"Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror e, quando finalmente parou, eu só queria saber como o Rony estava… E ele estava bem!", relatou a cantora sobre o momento em que o carro capotou.

Carro de Paula Fernandes ficou destruído após acidente - Foto: Reprodução/Instagram

Publicada no dia seguinte ao acidente , a mensagem continuava: "Tenho muitas coisas para dizer nesta mensagem. Ainda estou em choque, a cena se repete como filme, sinto taquicardia e medo quando lembro. Foi muito difícil dormir esta noite. Mas a coisa mais importante de todas neste momento é que nós renascemos".

"Hoje é meu aniversário e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva! É um recomeço…E neste dia de tantos sentimentos e emoções misturadas, só quero agradecer. Obrigada, Deus, por ter nos dado essa chance de ficarmos mais um tempo aqui na Terra", refletiu Paula Fernandes.