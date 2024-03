Paula Fernandes divide opiniões ao dançar música de Zé Felipe

Na praia, Paula Fernandes divide opiniões ao surgir fazendo coreografia ao som da música do cantor Zé Felpe, marido de Virginia Fonseca

A cantora Paula Fernandes chamou a atenção ao compartilhar um vídeo dançando na praia. Nesta quinta-feira, 29, a famosa postou o registro fazendo uma coreografia ao som do cantor Zé Felipe e deu o que falar.

Em um estilo meio Virginia Fonseca, a sertaneja apareceu fazendo os movimentos e esbanjou beleza ao surgir de look de banho. De biquíni e shortinhos jeans, a famosa ostentou sua barriga escultural e suas curvas torneadas.

"Mais uma pra vocês", falou ela ao aparecer bem animada. Nos comentários, ela recebeu elogios e alguns "haters" não aproveram a dancinha. "Continue assim, seja feliz do jeito que você que ser, deixa quem quiser falar", defenderam. "Você não precisa disso, Paula", desaprovaram.

Ainda nos últimos dias, Paula Fernandes impressionou ao exibir uma cintura bem fina em cliques na piscina. A famosa está curtindo alguns dias de folga na praia.

Paula Fernandes revela se deseja se casar

A cantora Paula Fernandes revelou se pretende se casar. Recentemente, a sertaneja respondeu a perguntas em sua rede social e falou se quer trocar alianças. Vale lembrar que ela saiu de um relacionamento há alguns meses.

Depois de anunciar o fim do namoro com o empresário Rony Cecconello, no mesmo dia em que Sandy falou que chegou ao fim seu casamento, Paula abriu o jogo com os fãs e surpreendeu ao se mostrar empolgada.

"Com certeza né, gente. Agora só falta encontrar um grande amor", comentou a famosa sobre ter vontade de subir ao altar com uma pessoa que ame muito.

Desde 2019, Paula Fernandes estava com Rony, com quem até chegou a sofrer um acidente de carro. Ao anunciar o fim da relação, ela disse: "Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor. Eu sigo a diante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim".