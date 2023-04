Patrícia Poeta surpreende ao surgir cantando com a mãe: ''Fora do tom''

Com a mãe, Patrícia Poeta surge cantando na intimidade e surpreende com habilidade; veja

A apresentadora Patrícia Poeta (46) surpreendeu ao mostrar seu lado de cantora ao lado de sua mãe, Maria de Fátima Poeta. Nesta quarta-feira, 26, a jornalista compartilhou um vídeo cantando com a matriarca e impressionou com sua habilidade.

Aproveitando a visita de Fátima em sua casa, a comunicadora global curtiu o momento de distração ao lado dela. Sentada no chão, Patrícia Poeta surgiu ao lado da mãe, que protagonizou o momento também tocando um instrumento.

"Minha mãe em poucas palavras: É a legítima “ casa cheia.” Aparece de surpresa com mala e cuia …kkkk…e sempre com algum instrumento na bolsa. E ai de quem não queira cantar com ela, mesmo que você esteja fora do tom…", contou ela sobre a visita.

A apresentadora do Encontro ainda brincou com a irmã, a também jornalista Paloma Poeta, que trabalha na Record TV. "Dessa vez, sobrou pra mim! Paloma Poeta foi embora na hora certa…hahaha", falou.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta mostrou seu lado "gente como a gente" ao compartilhar fotos comendo pastel na feira com a família.

Veja o vídeo de Patrícia Poeta cantando:

Pais de Patrícia Poeta surgem em foto rara com a apresentadora: ''Colo é tudo''

Os pais de Patrícia Poeta surgiram em um clique raro com a apresentadora neste domingo, 09. Curtindo a Páscoa em família, a jornalista fez o registro ao lado da mãe, Maria de Fátima Poeta, e do pai, Ivo Barcellos.

A famosa apresentou sua família e falou sobre a importância deles em sua vida. Além disso, ela escreveu sobre o significado da Páscoa para ela.

"Minha família, meu porto seguro. Um domingo de renascimento de fé, de esperança e de força pra todos nós", desejou Patrícia Poeta aos seguidores. Veja as fotos aqui.

Nos últimas semanas, a apresentadora foi alvo de críticas após um episódio no palco do Encontro com Manoel Soares. Após a repercussão negativa da situação, a jornalista se pronunciou explicando o que aconteceu e revelando que se desculpou.