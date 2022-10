Paloma Poeta, irmã de Patrícia Poeta, comemora 1 ano de casamento

Paloma Poeta celebrou 1 ano de casamento com direito a declaração para o marido nas redes sociais

CARAS digital Publicado em 31/10/2022, às 17h39

A jornalista Paloma Poeta, irmã da Patrícia Poeta (46), comemorou nesta segunda-feira, dia 31, seu primeiro ano do seu casamento com Luiz Piratininga. Nas suas redes sociais, ela fez uma publicação para se declarar para o marido, também jornalista, e falou sobre a felicidade em recordar o dia do seu casamento.

Paloma compartilhou duas fotos da sua cerimônia de casamento e escreveu: “BODAS DE PAPEL: Hoje completamos um ano de casamento. O primeiro. Como é bom recordar esse dia! No total, já são 4 anos ao teu lado… e meu sorriso só aumenta. Te amo!”, disse a jornalista, que além de também ter escolhido o jornalismo, impressiona pela semelhança física com a irmã.

Pais de Paloma e Patrícia Poeta fazem rara aparição na televisão

Patrícia comemorou 46 anos durante o programa Encontro e seus pais fizeram uma aparição rara para homenagear a filha. A apresentadora se emocionou quando um vídeo de seus pais, Ivo e Fátima, surgiu na tela com uma linda declaração junto a uma apresentação da mãe cantando parabéns e tocando ukulele.

"Família é tudo! Devo tudo a eles, a família é a base da nossa educação e o que a gente leva para o resto da vida. Minha mãe me liga todos os dias às 4 da manhã e depois volta a dormir. Hoje ela me deu 'bom dia', mas não desejou feliz aniversário, esqueceu. Mas não, ela me pegou!", disse a apresentadora, emocionada.