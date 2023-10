Patrícia Poeta encara transformação de quatro horas para viver 'rainha gótica'

Em entrevista à CARAS Brasil, Patrícia Poeta revelou bastidores de sua produção para festa de aniversário de 47 anos

A apresentadora Patrícia Poeta (47) passou por uma verdadeira transformação nesta sexta-feira, 20, para celebrar mais um aniversário. A famosa apareceu fantasiada de "rainha gótica" em uma festa de Halloween recheada de artistas.

Em um bate-papo exclusivo com a CARAS Brasil, a global revelou que precisou ter bastante paciência para conseguir o resultado final. Ela conta que foram pouco mais de quatro horas se preparando para o evento.

A produção ainda contou com aplicação de uma lace preta de cabelos longos, a qual deixou a famosa com um aspecto glamouroso. "Primeira vez com lace", disse ela, toda empolgada com o visual, que ainda contou com um vestido luxuoso.

Em falar em transformação, Patrícia também comentou sobre seu desempenho no quadro Batalha de Lipsync, do Domingão com Huck. Na última semana, a jornalista arrasou em uma apresentação a qual agitou a plateia do dominical ao som de Jennifer Lopez.

"Acho que todo momento que você se desafia, é muito bacana. E aí a missão foi cumprida, vamos pra próxima agora", disse ela, que disputou a preferência do público com Maria Beltrão, apresentadora do É de Casa.

Apesar do clima do quadro ser de batalha, a curitibana confessa que não conseguiu provocar muito a adversária. "Eu vim de uma família de mulheres e a minha mãe sempre falou para a gente: ‘Unidas vocês serão sempre mais fortes'", contou ela, completando que tenta fazer seguir os ensinamentos fora de casa.

"Em outras gerações eu via as mulheres falando umas das outras, mas na minha casa é diferente. Na minha casa eu aprendi diferente, então da porta para fora, eu procuro fazer diferente", declarou Patrícia, que aproveitou a deixa para avisar que 2024 o Encontro contará com novidades: "Terão quadros novos e cenário novo para o próximo ano. Tem mais a minha cara".

FOTO: Van Campos/Agnews

FOTO: Van Campos/Agnews