Patricia Abravanel arranca suspiros ao eleger vestido brilhante para ano novo

Patricia Abravanel atrai todos os olhares ao apostar em visual diferente para especial de ano novo no 'Programa do Silvio Santos'

2024 ainda não começou, mas Patricia Abravanel já está celebrando um novo ano! Neste domingo, 31, a herdeira de Silvio Santos curtiu uma confraternização antecipada nos estúdios do SBT. Em seu perfil nas redes sociais, a beldade atraiu todos os olhares e recebeu uma chuva de elogios ao eleger um visual chamativo para o especial de fim de ano do 'Programa do Silvio Santos'.

Através do feed do Instagram, Patricia abriu um pequeno álbum de fotos para exibir sua escolha. A apresentadora apareceu com um vestido branco justinho com um decote generoso e muitas aplicações de franjas prateadas em sua extensão. Nos registros, ela posou mexendo o corpo para exibir o impacto do modelo diferente.

Além do vestido de tirar o fôlego, Patricia combinou o look com brincos prateados, pulseiras brilhantes e um salto transparente. Na produção da beleza, a apresentadora preferiu não ousar e decidiu comparecer ao evento com os cabelos lisos e com uma maquiagem mais ‘glow’, como de costume. Mesmo assim, ela deu um show de beleza!

Na legenda, Patricia desejou um feliz ano novo aos seguidores: “Lookinho”, ela escreveu deixando sua escolha como uma referência para quem também pretende curtir as confraternizações do último dia do ano. Por fim, a herdeira da emissora veterana marcou os profissionais que participaram da produção, maquiador, fotógrafo e stylist.

Os seguidores ficaram babando e fizeram questão de deixar elogios para Patricia nos comentários: “Diva! 2024 será seu, menina, voa!”, disse um admirador. “Amei o look lindo”, escreveu mais um. “Eu amo uma apresentadora”, exaltou outro. “Sempre a mais elegante”, exaltou. “Desejo tudo de bom para você e para toda sua família”, celebrou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Vale mencionar que atualmente, Patricia Abravanel está no comando da antiga atração do pai, o ‘Programa do Silvio Santos’, que está ausente das telinhas há alguns meses. Sua última aparição foi no Troféu Imprensa, em junho. Desde que decidiu se afastar de sua vocação, a herdeira assumiu o posto, mas assegurou que ele pode retornar quando quiser.

Vale mencionar também que a filha mais velha de Silvio Santos, Cintia Abravanel, contou o motivo para o pai estar longe da telinha. Ela revelou que o comunicador está lidando com o envelhecimento e decidiu ficar mais tranquilo neste momento. "Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

