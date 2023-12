Em rara aparição, Silvio Santos se emociona ao ganhar surpresa na porta de casa

Silvio Santos surge de pijama na porta de sua mansão para agradecer surpresa de fãs e jornalistas em seu aniversário de 93 anos

O apresentador Silvio Santos surpreendeu ao surgir em uma rara aparição pública nesta terça-feira, 12. Longe das telinhas do SBT há alguns meses, o comunicador icônico da televisão brasileira apareceu emocionado para receber uma surpresa especial de fãs e jornalistas na porta de sua casa em seu aniversário de 93 anos.

O radialista e apresentador Ricky Colavitto, que marcou presença no momento único, dividiu registros em suas redes sociais, destacando que o veterano da televisão saiu ainda de pijama para receber o carinho dos admiradores. Entre as imagens compartilhadas, Silvio aparece visivelmente emocionado e feliz com o clima festivo.

Mesmo improvisada, a celebração da vida do apresentador teve direito a chapéus de festa e um coro de 'parabéns' bastante animado: “93 anos de Silvio Santos, fomos com grupo de fãs cantar parabéns e acreditem ele saiu na porta, aguarde em breve”, disse o radialista, que ficou surpreso com a rara aparição do dono do SBT.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricky Colavitto (@colavitto)

Vale lembrar que Silvio Santos está ausente da emissora há alguns meses. Sua última aparição foi no Troféu Imprensa, em junho. Desde que decidiu se afastar de sua vocação, Patrícia Abravanel, uma de suas herdeiras, assumiu seu posto no Programa Silvio Santos, mas assegurou que ele pode retornar à frente das telinhas quando desejar.

Vale mecionar também que a filha mais velha de Silvio Santos, Cintia Abravanel, contou o motivo para o pai estar longe da telinha. Ela revelou que o comunicador está lidando com o envelhecimento e decidiu ficar mais tranquilo neste momento. "Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa”, disse a herdeira.

"Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa", disse ela no podcast de Christina Rocha. Cintia ainda contou que o pai sabe de tudo o que acontece no SBT e que ele ganha forças quando está na frente das câmeras. "Ele está ali, velhinho, e na hora que bota aquele microfone, vira o Silvio Santos”, ela se declarou ao pai.

Genro de Silvio Santos divide fotos raras de momentos em família:

Desde que decidiu se ausentar dos holofotes, o apresentador Silvio Santos aparece raramente por meio de registros compartilhados por amigos e familiares. Nesta terça-feira, 12, um de seus genros, o político Fabio Faria, que é casado com Patricia Abravanel, relembrou fotos do sogro na intimidade da família para celebrar o aniversário do comunicador.

“Hoje o Senor, mais conhecido como Silvio Santos, completa 93 anos. Tenho a honra e a graça de poder conviver e aprender muito com esse ser humano espetacular que leva uma vida leve, simples e rodeado da família. Senor é um avô incrível e que sempre se alegra com a presença dos pequenos em casa!!”, Fabio declarou; confira os registros raros.