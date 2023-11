Patada de Déa Lúcia e desistência em A Fazenda: Veja os destaques da semana

A CARAS Brasil separou os momentos de destaque dos últimos dias, após uma semana agitada com direito a patada ao vivo e desistência em A Fazenda

Após um período repleto de acontecimentos no mundo das celebridades, a CARAS Brasil separou os destaques dos últimos dias. Da patada de Déa Lúcia à desitência de Lucas Souza em A Fazenda, confira os destaques da semana.

O fim de semana já começou bastante agitado. Os peões Cézar Black e Kally Fonseca tiveram um momento quente de baixo dos edredons de A Fazenda 15 . Tudo aconteceu na festa de sexta-feira, mas as imagens demoraram para ir ao ar e o público só ficou sabendo quando o ex-BBB contou que se arrependeu no domingo, 19.

Também no domingo, Déa Lúcia deu uma patada em Angélica durante o Domingão. A esposa de Luciano Huck recebeu uma homenagem de sua afilhada que mora em Vancouver, no Canadá. "Como que vocês transportaram ela?", perguntou a apresentadora. "De avião, Angélica", devolveu a mãe de Paulo Gustavo (1978-2021). Confira abaixo!

Na segunda-feira, 20, surgiram rumores de que Sandy e Lucas Lima teriam reatado o casamento meses após anunciarem a separação. Logo, o ex-casal de artistas fez questão de se pronunciar e negar os boatos. "Mesmo sabendo que não vamos ser atendidos, voltamos a pedir respeito e privacidade, por favor", escreveu a cantora.

Já na terça-feira, 21, Rebeca Abravanel roubou os holofotes ao publicar uma foto ao lado do marido, Alexandre Pato. Os dois esperam o nascimento do primeiro filho, e realizar o chá de bebê do herdeiro recentemente. Por serem bastante discretos quanto à vida pessoal, os fãs só souberam do evento após o registro ser compartilhado pela filha de Silvio Santos.

Também no dia 21, internautas ficaram comovidos com a notícia da morte de Elaine Santos, aos 38 anos, após um quadro de pneumonia e sepse. Ela trabalhava como jornalista na TV Canção Nova e estava grávida do segundo filho, Rafael. A profissional deixou o marido e seu filho, Leo, de apenas 1 ano e oito meses.

Ainda na terça, o cantor Luciano descobriu que será avô novamente. O anúncio foi feito por Wesley Camargo, um dos filhos do artista, através das redes sociais. O corretor de imóveis e o músico romperam em 2014, após ele ter se envolvido em problemas na Justiça.

Na quarta-feira, 22, o peão Lucas Souza tocou o sino e pediu para sair de A Fazenda. "O peão Lucas oficialmente desistiu da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo. Mas a disputa segue normalmente para todos vocês. Arrumem as malas dele e coloquem-nas no closet", afirmou um comunicado lido pela produção.

Na tarde desta quinta-feira, 23, o influenciador apareceu em suas redes sociais para explicar o motivo da desistência. Em um vídeo de desabafo, ele explicou que decidiu deixar A Fazenda por sua saúde mental, agradeceu o carinho que tem recebido e ainda assegurou que está bem.

CONFIRA O DESABAFO DE LUCAS SOUZA APÓS A DESISTÊNCIA DE A FAZENDA: