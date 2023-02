Passando por crise no relacionamento, Megan Fox teria tirado sua aliança de noivado

Apesar de não haver separação, Megan Fox e seu noivo Machine Gun Kelly passam por mau momento de acordo com revista americana

Nesta segunda-feira, 13, uma fonte revelou a revista americana People, que apesar de ainda não terem se separado, o relacionamento de Megan Fox e Machine Gun Kelly passa por um mau momento.

De acordo com o informante, o casal teve uma briga durante o fim de semana e a atriz está “muito chateada” e “não fala” com o noivo.

“Eles ainda não romperam o noivado oficialmente, mas a Megan tirou seu anel”, ainda comentou a fonte. A pessoa próxima ao casal ainda adicionou: “Eles tiveram problemas no passado, mas a coisa parece estar séria dessa vez”.

Ainda neste domingo, 12, Megan Fox deletou sua conta no Instagram. Porém, antes disso, a estrela de “Garota Infernal” fez um post enigmático em que jogava um envelope em uma lareira e na legenda recitou um versa da música Pray You Catch Me, do álbum Lemonade de Beyoncé. “Você pode sentir a desonestidade/está no seu respirar”, diz a tradução do trecho da música.

Após esta publicação, muitos fãs especularam nos comentários de que o cantor Machine Gun Kelly poderia ter traído Megan.

De casa nova!

Nesta segunda-feira, o TMZ revelou que Jennifer Lopez e Ben Affleck estão se mudando para uma casa nova após dois anos de procura pelo imóvel perfeito.

O casal escolheu uma mansão avaliada em mais de R$ 178 milhões, localizada em Pacific Palisades, um bairro super exclusivo apenas para milionários, em Los Angeles.