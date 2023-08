Para criar as filhas, David Junior enfrenta desconstrução: "Maior desafio"

"Todos os dias eu preciso me reinventar", confessou o ator David Junior, pai de Amora e Odara, em entrevista exclusiva para a CARAS Digital

Que David Junior é um sucesso como ator todo mundo já sabe, mas ele também está se saindo muito bem no papel de pai. Casado com a atriz Yasmin Garcez, ele é pai de Amora, de dois anos, e de Odara, oito meses.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o artista falou sobre como a paternidade transformou a sua vida, e ressaltou que faz questão de estar presente na criação das meninas. Além disso, ele confessou que há possibilidades de aumentar a família: "Não estamos fechados a nada."

David contou que ser pai sempre foi um sonho, principalmente por ter uma família grande. "Ter filhos sempre esteve em meus planos, bastava encontrar a pessoa certa para tal missão, que bom que encontrei", celebrou ele. "Minha referência vem da minha base familiar. Venho de uma família numerosa, rodeado de tios e primos, além da minha irmã Lidiane, crescemos juntos e temos 2 anos de diferença", explicou.

Para o ator, estar presente em todos os momentos da crianção das filhas e não ser apenas um "ajudante da mãe" é sua missão. "É meu papel de pai assumir a responsabilidade sobre a vida que coloquei no mundo tanto quanto a mãe. Me disponho a suprir as necessidades de minhas filhas no que eu puder fazer, só não consigo gestar, nem prover o leite materno, de resto eu caio dentro. Para mim o paternar não é um fardo, é uma missão de vida gostosa de se viver ", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Junior (@davidjunior)

Desafios da paternidade

Ser pai de meninas fez com que David Junior passasse a rever atitudes e pensamentos. "Me despir de mim sem deixar o ego me dominar, é meu maior desafio. Me desconstruir diariamente , abrindo mão de quem eu sou em prol de uma outra pessoa e minha família."

"Todos os dias eu preciso me reinventar, principalmente agora que eu habito um universo totalmente feminino, preciso colocar minha masculinidade à mesa, ver o que ainda me serve e o que eu preciso abandonar", refletiu ele, ressaltando que a paternidade é transformadora. "Não tem como mergulhar numa experiência tão forte como essa e sair o mesmo. Construir uma família, gerar vidas, me tornar pai, traz desafios pessoais de inestimáveis grandezas", refletiu ele.

David ainda relembrou um conselho que recebeu do pai. "Meu pai sempre me disse: 'seja igual ou melhor que eu, pior nunca!' Eu tive um excelente professor, superá-lo será um desafio para vida toda", afirmou o ator, que garante que com o nascimento da segunda filha a experiência da paternidade se tornou "menos tensa".

"Cada gestação apresenta novos desafios e novas delícias, assim como cada criança traz uma personalidade e características próprias. O que ficou mais fácil é que com a Amora eu me tornei pai, a Odara já encontrou um, então os medos primordiais que eu tive na primeira gestação não existem mais. Eu sabia que daria conta, que a criança não é de vidro, que não vai 'quebrar' a qualquer momento, que sou capaz de manuseá-la na troca de fraldas ou no banho sem nenhuma intercorrência grave, o que torna a segunda experiência menos tensa, porém com novas demandas", ressaltou.

Por fim, ele não escondeu a possibilidade de aumentar a família com Yasmin, e revelou que eles já conversaram sobre a possibilidade de adoção. "Quem sabe?! Não estamos fechados a nada . Aqui em casa conversamos sobre adoção , o que pode ser uma opção futura também", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Junior (@davidjunior)

Novos projetos

Além do papel de pai, David Junior segue se dedicando a diversos trabalhos. Ele está confirmado como o protagonista de Dona Beja, na HBO Max, interpretando Antônio Sampaio, papel de Gracindo Junior na versão exibida pela Manchete em 1986, e fará par com Grazi Massafera. Os dois já formaram um casal na novela Bom Sucesso (2019), da Globo.

O ator também poderá ser visto em outros projetos. "Tenho a quinta temporada de 'Sob Pressão' [série da Globo] para ir ao ar. Talvez teremos a estreia de 'Fim', mas ainda não sei a data ao certo. E estamos rodando com nosso espetáculo infantil 'Hora do Blec', que espero chegar a todo Brasil", contou.

No projeto infantil 'Hora do Blec', o ator, que venceu a segunda temporada do The Masked Singer Brasil fantasiado de Dragão, é o responsável por cantar as oito músicas do álbum, que já estão disponíveis nas plataformas digitais. Ele pretende lançar novas músicas ainda este ano. David também está compondo. "Tenho dedicado um tempo compondo e pesquisando outras vertentes musicais também. Quem sabe em breve trago novidades por aqui."

Para o futuro, o artista revelou qual personagem deseja interpretar. "Quero produzir e fazer Emílio Santiago no cinema. Uma referência como artista, que gostaria de homenagear com minha arte", revelou ele, que também confessou que gostaria de trabalhar com Tony Tornado e Will Smith. "Já tive a honra, que levarei pra toda vida, de ser filho na ficção do nosso saudoso Milton Gonçalves, adoraria contracenar com nosso grande Tony Tornado e quem sabe, um sonho de menino, trabalhar ao lado do Will Smith. Jogando pro universo (risos)", finalizou.