Paolla Oliveira dá show de beleza ao compartilhar fotos do seu aniversário

A atriz Paolla Oliveira completou 41 anos esta semana e surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos da celebração

Neste domingo, 16, Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos da comemoração de seu aniversário.

A atriz completou 41 anos nesta última sexta-feira, 14, e recebeu uma linda homenagem de seu namorado Diogo Nogueira.

Em seu Instagram, a estrela da novela “Cara e Coragem” publicou fotos comemorando a nova idade ao lado de amigos e do seu amado.

Paolla esbanjava beleza e estilo usando um cropped branco por baixo de uma camisa branca transparente. A artista completou o look com uma calça jeans.

“Um Photo dump de muito amor e celebração nesse fim de semana especial”, escreveu a morena na legenda da publicação.

Nos comentários da postagem, Diogo deixou um emoji de coração, e o ator Carmo Dalla Vecchia escreveu: “Te amo! Te amo! Te amo”.

Os seguidores de Paolla também adoraram as fotos e rasgaram elogios no post! “A mais linda do mundo”, escreveu uma fã. E outra seguidora elogiou: “Perfeita”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

ESTILOSA!

No dia de seu aniversário, sexta-feira, Paolla Oliveira surpreendeu ao ser flagrada por paparazzis no aeroporto vestindo um look elegante.

A atriz usava um look all-black composto por uma saia de fenda, blazer e camiseta estampada. Paolla esbanjou simpatia ao sorrir para as câmeras.