Paolla Oliveira aproveita clima de Copa do Mundo e fala sobre diversidade

A atriz Paolla Oliveira aproveitou o dia do jogo da seleção brasileira para conscientizar seus seguidores e falar sobre diversidade

Nesta quinta-feira, dia 24, a atriz Paolla Oliveira (40) decidiu falar sobre a Copa do Mundo e conscientizar os seus seguidores sobre temas como a diversidade. Paolla posou para as fotos usando uma camiseta verde e amarela e também segurando uma camisa com o número 10, um pouco diferente da que o público costuma ver. Essa não pertencia a Neymar, mas sim à jogadora Marta.

“Hoje é dia de torcer por nossa Seleção Brasileira. É dia de alegria, de todo mundo junto por um propósito. Mas parece que nem todo mundo foi convidado pra essa festa. É inegável que essa Copa do Mundo está com uma energia diferente, vocês não acham?!” começou a atriz.

Paolla continuou: “Fanático ou não, torcida ou não, a gente se mistura de verde, amarelo, azul por aqui e tantas outras cores no resto do mundo formando um grande arco-íris.

E sabe o que é mais bonito nisso tudo? A diversidade. O abraço na hora do gol até no desconhecido da mesa ao lado. Alegria compartilhada. O choro também, afinal, a gente se consola na derrota. Só não nesta perda, do que significa, além de culturalmente, fazer um evento desse porte em um país com restrições e ideias tão duras. O mundo está lá neste momento, com todas as suas diferenças, mas não podemos apenas nos alegrar a ponto de não questionar”, disse ela.

“Segregar é diminuir. É odiar também. Temos um mundo de cores, gêneros, identidades, fazendo parte da Copa do Mundo. Respeito é inegociável, é obrigatório. Daqui, vamos com amor, vamos juntos, BRASIIIIIIIIIL”, finalizou a atriz, que dividiu a opinião dos seus seguidores nos comentários da publicação.

